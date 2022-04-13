Провідний світовий нафтотрейдер припиняє торгівлю російською нафтою – CNN

Компанія не вступатиме в жодні нові операції з нафтою з РФ.

Найбільший у світі незалежний торговець нафтою Vitol Group припинить торгівлю російською нафтою до кінця 2022 року.

Про це пише CNN з посиланням на джерело, поінформоване про ситуацію.

"Очікується, що цей крок буде завершено до кінця 2022 року, і компанія не вступатиме в жодні нові операції з російською нафтою та продуктами, додає джерело", – йдеться у повідомленні видання.

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Нагадаємо, 14 квітня під час звернення до парламенту Естонії президент України Володимир Зеленський закликав нарешті внести російську нафту до санкційного пакету.

Напередодні прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін повідомила, що держава готова швидко відмовитись від газу та нафти з Росії.

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