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Проводити трибунал щодо воєнних злочинів РФ треба у Харкові або Маріуполі - МЗС Латвії

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Проводити трибунал щодо воєнних злочинів РФ треба у Харкові або Маріуполі - МЗС Латвії

ТСН.ua

Міністр закордонних справ наголосив на необхідності надати Україні ще більше зброї для.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що проводити трибунал щодо воєнних злочинів РФ треба не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Харкові або Маріуполі. 

Про це він написав у Twitter.

"Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання. Тим часом Україна має бути більше забезпечена зброєю, мова йде не про провокацію Росії, а про порятунок мирних життів", - написав він.

Нагадаємо, 16 березня Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення до України.

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