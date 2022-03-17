Проводити трибунал щодо воєнних злочинів РФ треба у Харкові або Маріуполі - МЗС Латвії

Проводити трибунал щодо воєнних злочинів РФ треба у Харкові або Маріуполі - МЗС Латвії

Міністр закордонних справ наголосив на необхідності надати Україні ще більше зброї для.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що проводити трибунал щодо воєнних злочинів РФ треба не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Харкові або Маріуполі.

Про це він написав у Twitter.

"Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання. Тим часом Україна має бути більше забезпечена зброєю, мова йде не про провокацію Росії, а про порятунок мирних життів", - написав він.

Russian war crimes tribunal should not be held in Nuremberg or the Hague but in Mariupol or Kharkiv, those responsible must face severe punishment. In a meanwhile #Ukraine must be provided with more weapons, this is not about provoking Russia but about saving civilian lives — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 17, 2022

Нагадаємо, 16 березня Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення до України.

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