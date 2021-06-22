“Провокації неприпустимі, Вітренко повинен залишитися і керувати переговорами щодо “Північного потоку-2”, - дипломат Олександр Чалий

Колишні керівники НАК “Нафтогаз”, намагаючись усунути з посади голови правління Юрія Вітренка, шкодять переговорам із західними партнерами.

Спроби прибрати Юрія Вітренка - це небезпечні провокації, які ведуть до дестабілізації і заважають Україні ефективно вести боротьбу на міжнародній арені щодо “Північного потоку-2”. Таку думку висловив дипломат, міжнародний експерт Олександр Чалий.

“Спроби колишніх керівників НАК “Нафтогаз” брудними методами усунути Юрія Вітренка з посади професійним середовищем оцінюються дуже негативно. Оскільки такі спроби знекровлюють команду в боротьбі проти “Північного потоку-2” і мають на меті законсервувати кризову ситуацію в “Нафтогазі”. На переправі коней не міняють. І Юрій Вітренко на своїй нинішній позиції керівника НАК “Нафтогаз”, я впевнений, отримає повну підтримку вищого керівництва країни, що дозволить реалізувати всі реформи, що необхідні НАК “Нафтогаз”, - зазначив Олександр Чалий.

Він також підкреслив, що глава “Нафтогазу” - важлива складова переговорів із західними партнерами щодо проекту “Північний потік-2”.

“Юрій Вітренко - це кризовий менеджер світового рівня, який довів свою ефективність значними досягненнями - зокрема, у виграші судових справ проти “Газпрому” в Стокгольмському арбітражі, продовження транзиту російського газу по газотранспортній системі України на умовах transit & pay. Зрозуміло, що в цій ситуації КМУ, який визнав стратегічні помилки попереднього керівництва НАК, призначив Юрія Вітренка главою НАК “Нафтогаз”, - пояснив експерт.

Олександр Чалий також повідомив, що на міжнародному професійному рівні позиція Юрія Вітренка завжди мала велику підтримку партнерів. Але є політичний рівень, де діють кулуарні інтереси і лобістські групи.

“І ось цей рівень прагне представити ситуацію так, нібито Юрій Вітренко повинен піти. Але на рівні політичного керівництва країн-партнерів є думка, що вибір глави НАК “Нафтогаз” - це наше суверенний питання, і тільки Україні вирішувати, хто буде керівником. Ми бачимо багато спекуляцій, і сьогодні йдуть критичні тижні для вирішення долі “Північного потоку-2”, - зазначив Чалий.

На його думку, Юрій Вітренко - це “нова кров”, новий досвід, людина, яка має повагу в світі, і в період, коли пошук стратегічного рішення щодо “Північного потоку-2” підходить до фіналу, категорично не можна міняти керівника Нафтогазу.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Судове засідання призначено на 29 червня.

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