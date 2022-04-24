Провокації з хімзброєю та обстріли з боку України: головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 23 квітня

Провокації з хімзброєю та обстріли з боку України: головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 23 квітня

Влада закликає зупинити інфотерор разом.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 23 квітня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України у Telegram-каналі.

За даними міноборони РФ, "в районі одеського порту "Південний" СБУ планує провокації із застосуванням хімречовин для звинувачення РФ у нібито здійсненні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури". Водночас Міноборони РФ заявило, що "співробітники СБУ та спецслужби Великобританії готують черговий фейк у Лисичанську". Застерігаємо, що це – маніпуляція.

Губернатор Курської області Р.Старовойт заявив, що "в Глушковському районі з мінометів було обстріляно пункт пропуску". Водночас він повідомив, що "обстріл здійснювався з боку України". Це також маніпуляція.

Не зважаючи на всі спроби України евакуювати громадян з Маріуполя, представники ОРДО заявили, що "українські бойовики зірвали евакуацію, відкривши мінометний вогонь по місцю збору населення". Застерігаємо, що це – фейк!

"Зупинимо інфотерор!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині спецслужба депортувала трьох громадян РФ, які активно пропагували ідеї "руZкого міра".

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