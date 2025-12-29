Провокація Кремля: як вигадана атака на Путіна впливає на переговори з Трампом та безпеку Києва

Кремль / © Associated Press

У Кремлі поширюють фейк про атаку БпЛА на резиденцію очільника РФ Володимира Путіна, щоб зірвати переговори та виправдати майбутні воєнні злочини.

Що відомо про дронову «атаку» на резиденцію Путіна — читайте у матеріалі ТСН.ua.

«Атака» на резиденцію Путіна: що відомо

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня буцімто здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію президента РФ Путіна у Новгородській області.

За словами Лаврова, російські війська знищили 91 безпілотник ЗСУ

«Об’єкти та час удару РФ у відповідь після атаки на держрезиденцію Путіна визначено», — сказав він.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Інформації про постраждалих і збитки не надходило, уточнив міністр закордонних справ РФ.

Проте, варто зазначити що у ніч проти 28 грудня українські безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та інші об’єкти окупантів.

Водночас про нібито обстріл резиденції 29 грудня президента РФ повідомлень не надходило.

Тим часом у соцмережах звертають увагу на те, що російська пропаганда висвітлює інформацію, наводячи різні дані щодо «ліквідованих» дронів.

Там зауважують, що глава МЗС РФ Лавров заявив про 91 ліквідований БпЛА, в той час, як Міноборони РФ повідомляло про «перехоплені 89 + 23 БпЛА по усіх областях, з них 41 над Новгородською областю».

Таким чином, 50 доля дронів залишається невідомо, якщо звісно, вони були насправді.

Водночас моніторингові канали РФ мали незначну кількість повідомлень про «жовтий рівень небезпеки» над областю у ніч на 29 грудня. Окрім того, у пропагандиських медіа та каналах немає кадрів буцімто масованої атаки на регіон, а також наслідків збиття дронів.

Кремль заявляє про перегляд переговорної позиції та погрожує бити у відповідь

Після заяв про ймовірну атаку, глава МЗС РФ почав заявляти про перегляд переговорної позиції.

У Кремлі повідомляють, що під час телефонної розмови Путін повідомив Трампу про дронову атаку на свою резиденцію. Радник кремлівського диктатора Юрій Ушаков передає нібито слова Трампа про те, що він не уявляв собі «таких божевільних дій», а також те, що президент США ніби то «подякував Богу», за те, що не постачав Києву далекобійні ракети «Томагавки»

«Президент США був шокований і обурений спробою атаки ЗСУ на держрезиденцію російського лідера», — запевнив помічник диктатора.

Кремль / © Pixabay

За його версією, Трамп також заявив, що ця атака вплине на підходи Вашингтона у роботі із Зеленським.

На тлі цих заяв Путін вдався до прямих ультиматумів, намагаючись легітимізувати подальшу агресію. Використовуючи термінологію, яку РФ традиційно застосовує для виправдання власних злочинів, очільник Кремля пообіцяв «відповідь».

«Путін заявив Трампу, що терористичні дії Києва з атаки на держрезиденцію не залишаться без відповіді», — зазначив Ушаков.

Зокрема, за словами речниці Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарової відповідь буде «не дипломатичною».

Зеленський заявляє, що Путін намагається зірвати переговори

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви Росії про дронову атаку на резиденцію Путіна, назвавши це черговою брехнею, передає Sky News.

За словами Зеленського, мета Кремля — підірвати прогрес у мирних переговорах зі США та виправдати майбутні удари по столиці України.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. Для рускіх, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, це провал. Вони не хочуть закінчити війну, і зараз своєю заявою готують ґрунт для ударів по столиці та державних будівлях», — заявив він.

Зеленський закликав США та Європу відповідно реагувати на такі російські провокації та підтримувати безпеку Києва.

Згодом у своєму Telegram-каналі глава держави зазначив, що «Росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку».

«Україна дала всі пропозиції», — наголосив Зеленський.

В РНБО попереджають про загрозу

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що заява Лаврова про «атаку дронів» на резиденцію Путіна — це спроба виправдати майбутні удари Росії по Україні.

Він пояснив, що РФ і так планувала бомбардування української інфраструктури цієї зими, а тепер Кремль намагається маскувати свій тероризм під «відповідь», щоб отримати мандат на це від США.

«Але ж першочергові плани росіян і так відомі, ця спроба замаскувати терор під «відповідь» — невдала», — вважає Коваленко.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяви РФ про «атаку на резиденцію Путіна» провокацією.

«Російські маніпуляції щодо нібито «спроби атаки на резиденцію Путіна» сфабриковані лише з однією метою: створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу», — сказав Сибіга

Він наголосив, що Україна вражає лише військові цілі на території РФ у відповідь на агресію, і закликав не ставити знак рівності між країною-агресором і державою, яка захищається.

Що каже Трамп

Президент США Дональд Трамп відреагував на звинувачення Росії, нібито Україна здійснила атаку дронами на резиденцію Путіна. Він заявив про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю.

«Ні, я нічого про це не знаю. Я тільки-но почув про це... Це було б дуже погано», - сказав Трамп.

Він підтвердив, що отримав цю інформацію від Путіна під час телефонної розмови, і з контексту випливає, що вірить російській версії подій. Україна заперечує свою причетність до атаки.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Так, це мені не подобається. Мені це не подобається. Це недобре. Я почув це сьогодні вранці, ви знаєте, мені про це розповіли. Президент Путін сказав мені про це рано-вранці. Він сказав, що на нього було скоєно напад. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, ви знаєте, про «Томагавки». Я зупинив «Томагавки». Я не хотів цього, тому що ми говоримо, ви знаєте, про делікатний період часу. Можливо цього і не було. Але Путін сказав, що було», — каже президент США.

Трамп зізнався, що «був дуже злий», коли Путін йому про це сказав.

«Одна справа — ображати, а інша — нападати на його дім. Так не можна робити. Зараз не слушний час для цього», — сказав він.

Навіщо Кремль заявляє про «атаку» на резиденцію

Путін не збирається припиняти війну і надалі робитиме ставку на силове рішення, тому реальні переговори наразі неможливі. Таку думку висловив безпековий експерт Павло Лакійчук в етері «КИЇВ24».

Він зазначив, що закриття наради російського Міноборони підтверджує ці наміри: Москва ставить завдання продовжувати так звану «спецоперацію» і не планує завершувати війну навіть у 2026 році.

«Путін не хоче зупиняти війну… В Москві ні про який мир не йдеться. Йдеться про те, що у 2026 році продовжуватиметься досягнення цілей так-званої «СВО». І жодної мови про альтернативні варіанти не йдеться», — наголосив експерт.

Нагадаємо, 29 грудня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. У Білому домі розкрили перші подробиці переговорів.

