Провокація Путіна, "складена на колінці": в Раді прокоментували мирний план Трампа

Нещодавно оприлюднений «мирний план» США, який, до речі, містить русизми, є частиною тактики тиску, яку застосовує американський президент Дональд Трамп, а також інструментом провокації з боку Кремля. Трамп спочатку «максимально підвищує ставки», щоб викликати шокову реакцію, а потім переходить до конструктивних ідей, водночас справжня мета Росії — звинуватити Україну у зриві дипломатії та позбавити Київ американської підтримки.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі ТСН.ua.

Переговорний стиль Трампа

Олександр Мережко переконаний, що Трамп навіть не вникав у деталі плану, який, ймовірно, був складений «на колінці» посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим та американським представником Стівом Віткоффом і включає відверті «російські хотєлки».

Голова комітету ВРУ пояснив, що це відповідає давно відомому стилю ведення переговорів президента США.

«Трамп не приховує свій стиль ведення перемовин. Спочатку він максимально підвищує ставки, що викликає шок, починає активно тиснути, а потім висуває більш раціональні ідеї», — зазначив політик.

Мережко припускає, що розпочавши з такого скандального та «шокувального» документа, Трамп невдовзі перейде до більш конструктивного й раціонального підходу.

Провокація Путіна та діаметрально протилежні позиції

На думку Олександра Мережка, сам факт появи плану може бути «суто провокативною річчю», розрахованою на розкол українського суспільства.

Він наголосив, що Путін сам розуміє нереальність цього плану. Справжня мета Кремля — не переговори, а створення інформаційного приводу для звинувачення Києва.

«Мета Путіна — лише провокація, щоб Трамп звинуватив Україну, що це саме вона не хоче завершувати війну, не запроваджував санкції та не продавав зброю. Путін хоче, щоб Трамп вмив руки і сказав: „Нехай самі розбираються, а ми робитимемо бізнес з Росією“», — заявив Мережко.

Він також поставив під сумнів сенс ведення переговорів з державою-агресоркою, яка раніше порушила всі можливі домовленості, як це було з Мінськими угодами. Але головною перешкодою для досягнення мирних домовленостей залишаються діаметрально протилежні позиції України та РФ.

«Росія хоче нас вбити, а Україна хоче вижити. Навіть якщо цей запропонований план буде реалізований, але за умови, що Україна виживає як держава і є частиною Заходу, Путіна це не влаштує», — наголосив Олександр Мережко.

Нагадаємо, США хочуть, щоб Україна підписала рамкову мирну угоду до наступного четверга, 27 листопада. Вашингтон пригрозив припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити Київ погодитися.