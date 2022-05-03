"Прояв найнижчої форми расизму": у Держдепі США прокоментували антисемітські висловлювання Лаврова

Заява Лаврова зайвий раз доводить, що немає ніякого дна.

Антисемітські висловлювання очільника російського МЗС Сергія Лаврова про євреїв, у тому числі на адресу президента України Володимира Зеленського, є найганебнішим проявом расизму, пропаганди й брехні.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Заява міністра закордонних справ Лаврова дійсно є проявом найнижчої форми расизму, найнижчої форми пропаганди, найнижчої форми підступної брехні", - наголосив він.

Також представник Держдепу висловився на підтримку заяви міністра закордонних справ Ізраїлю, який назвав висловлювання Лаврова такими, що не можна пробачити та які викликають обурення.

За словами Прайса, заява лаврова та поведінка інших представників російської влади зайвий раз доводить, що немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров запевнив, що Кремль не має планів "підганяти" завершення війни проти України до Дня перемоги 9 травня.

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