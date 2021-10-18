Проєкт закону про реформу містобудування пройшов експертизу НАЗК

Законопроєкт № 5655 про реформу містобудування пройшов антикорупційну експертизу НАЗК.

Загалом законопроєкт враховує вимоги розробленої НАЗК Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, йдеться у висновках Агентства.

Так, за висновком експертів НАЗК, корупційні ризики відсутні у ключових пунктах законопроєкту, які стосуються проведення моніторингу забудови органами місцевого самоврядування, державної реєстрації права на виконання робіт з використанням єдиної електронної системи, залучення нотаріусів та державних реєстраторів, участь при введенні в експлуатацію об’єктів будівництва незалежних юридичних осіб, що працюють в сфері містобудівного контролю, зміни вимог при проведенні експертизи проєктної документації на об’єкт будівництва, застосування страхових механізмів для зменшення ризиків при будівництві, а також притягнення до відповідальності за порушення містобудівного законодавства.

Водночас у НАЗК також звернули увагу на низку недоліків у законопроєкті.

Зокрема, експерти вказали на невизначеність статусу Містобудівної палати, дискреційні повноваження посадових осіб при розгляді питання щодо призначення позапланової перевірки, невизначеність процедури та строків реалізації рішень про демонтаж об’єктів самочинного будівництва, а також підвищення ролі містобудівних умов та обмежень з одночасним зниженням контролю за дотриманням вимог законодавства при їх наданні.

Очікується, що ці недоліки будуть виправлені до другого читання, яке заплановане на листопад-грудень цього року.

Нагадаємо, законопроєкти №5655, 5656 та 5877 лежать в основі реформи містобудування, яка має оптимізувати сферу будівництва та зменшити корупційні ризики.

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