"Проїздом і без сім’ї": нардеп Тищенко обурився реакцією "Слуги народу" на його поїздку до Таїланду

Народний депутат стверджує, що до Таїланду поїхав "титанічно" працювати і керівництво партії було в курсі цієї поїздки.

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко, який під час повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду на зустріч у чотиризірковому готелі для "покращення взаємодії з представниками українського суспільства", обурився тим, що його через це виключили з партії "Слуга народу".

Про це свідчать скриншоти його повідомлень у фракційному чаті, які опинилися в розпорядженні "Української правди".

Свою поїздку до Таїланду начебто на зустріч з українською громадою Микола Тищенко, який підписаний як "Тренер", мотивував тим, що в цій країні немає посла, а народним депутатам було поставлено завдання працювати 24/7. Мовляв, він скористався запрошенням представників української громади в Таїланді, коли здійснював поїзду азійським регіоном.

Тищенко наполягає, що поїхав "титанічно" працювати, а не відпочивати на морі, наголосивши, що перебуває в Таїланді проїздом і без сім’ї.

"Какое море??!! Я тут сам без семьи!!! Проездом на пару дней, это пиз…ц знаете…" - зауважив з приводу незрозумілих йому докорів однопартійців народний депутат.

Окрім того, за його словами, керівництво партії було поінформоване про його поїздку.

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

Усі дописи нардепа в чаті – російською мовою.

Як відомо, за рішенням Ради національної безпеки й оборони нардепи та інші чиновники можуть покидати територію України під час воєнного стану винятково у службові відрядження.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав за кордон народного депутата Миколу Тищенка.

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