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Про це Віктор Дубовик написав у своєму Facebook.

"Конкурс, який мав стати взірцем прозорості, перетворюється на глуху оборону від будь-якої спроби діалогу із суспільством. Мені не надали жодної відповіді по суті, і це в рамках конкурсу, де я сам є кандидатом", - заявив Дубовик.

У своєму запиті кандидат просив надати інформацію про методику оцінювання, склад експертів, процедуру перевірки, правильні відповіді на завдання та підтвердження дотримання конфіденційності. Всі питання залишилися без відповіді.

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Голова комісії повідомила, що вона не вважає себе розпорядником публічної інформації, оскільки комісія начебто не ухвалює "обов’язкових для третіх осіб рішень".

"Тобто логіка така: якщо немає юридичного обов’язку, то й відповідати на запити не треба? Це підриває довіру не лише до конкурсу, а й до майбутнього керівництва інституції, яка має боротися з економічними злочинами", - наголосив Дубовик.

У своєму зверненні кандидат підкреслює, що методика оцінювання не була затверджена публічно, члени комісії не виставляли індивідуальні оцінки кандидатам, хоча це прямо передбачено законом, результати практичного етапу конкурсу були зачитані без обговорення, при цьому джерела оцінок - невідомі особи без імен і посад, досі не оприлюднено протокол засідання від 13 травня, всупереч Регламенту.

Віктор Дубовик порівняв ситуацію з правовою доктриною "плодів отруйного дерева", яка застосовується в практиці ЄСПЛ і ВП ВС: якщо спосіб отримання інформації чи рішення є сумнівним, недовіру викликають і його результати.

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"Коли результат базується на невідомих виконавцях, відсутності методики та порушенні процедури - йому не можна довіряти. Це не конкурс - це імітація", - резюмував Дубовик.