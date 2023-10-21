Прозорість та підзвітність: глава Запорізької ОВА Малашко прозвітував про гучні результати боротьби з корупцією

Поки в інших областях глави адміністрацій лише створюють робочі групи в рамках президентського антикорупційного проекту “Прозорість та підзвітність”, голова Запорізької ОВ Юрій Малашко вже звітував про перші результати роботи.

Потужну кампанію боротьби з корупцією в регіоні Малашко розпочав практично синхронно з анонсом “Прозорості та підзвітності”, збивши з пантелику деякі ЗМІ щодо авторства самого проекту.

Перші кроки виявилися надто стрімкими та несподіваними для багатьох. Малашко ініціював низку службових розслідувань у самій ОВА, закликав усіх чиновників - від своїх заступників до голів ОТГ - пройти перевірку на поліграфі, і незабаром провів низку гучних звільнень.

Крім того, Малашко вирішив поставити крапку в найскандальнішій в області історії з ймовірним розкраданням бюджетних коштів.

Реконструкція басейну Школи вищої спортивної майстерності (ШВСМ), що належить Запорізькій облраді, стала “чорною дірою”, яка вже проковтнула близько ста мільйонів бюджетних коштів, але так і не завершилася, попри обіцянки тодішніх чиновників зробити це за два місяці. Десятки талановитих дітей та підлітків, які безкоштовно займалися плаванням в ШВСМ та здобували спортивну звитягу для області, опинились на вулиці та були вимушені або тренуватися в комерційних басейнах, або взагалі поставити спорт на паузу.

Масштабний проект, широко розрекламований чиновниками ще у 2021 році, поступово став обростати корупційними скандалами та перетворився на ганебну пам'ятку сумнівним бюджетним схемам та махінаціям. Донедавна на територію ШВСМ навіть не могли потрапити інспектори Держаудитслужби.

Малашко назвав цю ситуацію свавіллям осіб, які вкрали у запорізької громади комунальну установу й бюджетні кошти, та поставив вимогу правоохоронцям забезпечити допуск на об’єкт перевіряючих.

На своєму брифінгу у п’ятницю глава ЗОВА вже відзвітував про перші висновки: за розрахунками Держаудитслужби, підрядники отримали близько 10 млн грн за роботи, які фактично не було виконано. Слідчими національної поліції відкрито кримінальне провадження, наразі ведеться розслідування.

Далі - більше. В рамках “Прозорості та підзвітності” Малашко взявся за найболючішу багаторічну проблему Запоріжжя - екологічну. Він заявив, що в попередні роки органи влади не стояли на захисті громади, а відстоювали інтереси великого бізнесу, через що місто опинилося на межі масштабної екологічної катастрофи.

Задекларувавши цей напрямок, глава ОВА взявся за “ракову пухлину”, на яку влада роками заплющувала очі - незаконну забудову прибережно-захисних смуг і лісів та обмеження доступу людей до узбережжя.

На тому ж брифінгу Малашко оголосив перші результати: знесено паркани на території лісового фонду, що перегорожували прохід до пляжів та ховали від сторонніх очей рясну незаконну забудову прибережної зони. Всі правопорушення задокументовані та відправлені до правоохоронних органів для подальшого реагування. Місцеві екоактивісти навіть трохи шоковані, що все це нарешті сталося після років глухоти влади всіх рівнів

Також очільник області повідомив про завершення внутрішнього аудиту діяльності Департаменту захисту довкілля ОДА за попередні 2,5 роки та виявлення фактів нераціонального використання коштів на загальну суму близько 2 млн гривень. Керівника Департаменту, який цього не побачив, було звільнено.

Ще Малашко розповів про виявлені факти службових зловживань з боку вищих посадових осіб облдержадміністрації у 2022 році та загадкове зникнення з Комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» предметів антикваріату на понад 3 млн грн. Він додав, що всі матеріали передано правоохоронцям і пообіцяв тримати це на особистому контролі.

Жодний керівник Запорізької області за останні роки ще не піднімав багаторічний мул з болота корупції та “схематозів”. Мабуть, дається взнаки “есбеушне” минуле Малашка.