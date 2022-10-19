"Пряма підтримка тероризму": в ОП відреагували на плани Путіна відвідати саміт G20

Подоляк дивується, як світові лідери можуть сидіти з виконавцем геноциду українців за одним столом.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірну присутність Путіна на саміті "Великої двадцятки", який відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі.

Про це Подоляк написав у Тwitter.

Радник голови ОП закликав називати речі своїми іменами: "присутність РФ на міжнародних зустрічах – пряма підтримка тероризму".

"Якщо комусь приємно сидіти з виконавцем геноциду українців за одним столом, хоча б не забудьте прибрати білу скатертину: вона може забруднитися кров’ю з манжетів м’ясника", – написав Подоляк, додавши хештег "#G20".

Що відомо про саміт G20

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді повідомила, що президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путін планує відвідати саміт G20 на Балі винятково для того, щоб показати це як "перемогу" росіянам. Дії диктатора він назвав "геронтократичним маразмом, який не можна і не потрібно розуміти з точки зору здорового глузду".

Індонезія заявила про готовність організувати зустріч президента України та російського очільника під час саміту G20 у листопаді.

Варто зазначити, що президент Індонезії особисто вручив Зеленському запрошення на саміт G20.

Чи відбудеться зустріч українського президента та російського диктатора, наразі невідомо.

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