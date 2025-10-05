Дональд Трамп / © Associated Press

Упродовж наступних десятиліть сенсом існування Сполучених Штатів може стати політична війна між тією частиною країни, яка обрала президентом Дональда Трампа, і тією, яка не хоче його бачити очільником США.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, у США глибоко хворе суспільство, розділене навпіл, в якому поява Трампа на посту президента «призвела до того, що одна половина Америки ненавидить іншу».

«Якщо хтось з лівих радикалів стане очільником демократичної партії, політична війна однієї Америки проти іншої стане сенсом існування цієї держави упродовж наступних десятиліть», — наголосив журналіст.

Портников зазначив, що демографічна ситуація в США складається так, що люди, яких представляє Дональд Трамп, дуже скоро стануть меншістю.

«У них не буде можливості утримати владу, якщо не замінити американську демократію американською диктатурою… Тому в Америки буде дуже простий вибір: або це диктатура так званої Білої Америки із поступовим демонтажем демократичних інституцій… або це буде типова латиноамериканська країна, така як Аргентина чи Бразилія», — припустив журналіст.

Нагадаємо, наступного 2026 року адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом біженців.