ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Прибічники Трампа не утримають владу без диктатури "Білої Америки" — Портников

Люди, яких представляє Дональд Трамп, дуже скоро стануть меншістю в США.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Упродовж наступних десятиліть сенсом існування Сполучених Штатів може стати політична війна між тією частиною країни, яка обрала президентом Дональда Трампа, і тією, яка не хоче його бачити очільником США.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, у США глибоко хворе суспільство, розділене навпіл, в якому поява Трампа на посту президента «призвела до того, що одна половина Америки ненавидить іншу».

«Якщо хтось з лівих радикалів стане очільником демократичної партії, політична війна однієї Америки проти іншої стане сенсом існування цієї держави упродовж наступних десятиліть», — наголосив журналіст.

Портников зазначив, що демографічна ситуація в США складається так, що люди, яких представляє Дональд Трамп, дуже скоро стануть меншістю.

«У них не буде можливості утримати владу, якщо не замінити американську демократію американською диктатурою… Тому в Америки буде дуже простий вибір: або це диктатура так званої Білої Америки із поступовим демонтажем демократичних інституцій… або це буде типова латиноамериканська країна, така як Аргентина чи Бразилія», — припустив журналіст.

Нагадаємо, наступного 2026 року адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом біженців.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie