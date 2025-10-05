- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
Прибічники Трампа не утримають владу без диктатури "Білої Америки" — Портников
Люди, яких представляє Дональд Трамп, дуже скоро стануть меншістю в США.
Упродовж наступних десятиліть сенсом існування Сполучених Штатів може стати політична війна між тією частиною країни, яка обрала президентом Дональда Трампа, і тією, яка не хоче його бачити очільником США.
Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».
За його словами, у США глибоко хворе суспільство, розділене навпіл, в якому поява Трампа на посту президента «призвела до того, що одна половина Америки ненавидить іншу».
«Якщо хтось з лівих радикалів стане очільником демократичної партії, політична війна однієї Америки проти іншої стане сенсом існування цієї держави упродовж наступних десятиліть», — наголосив журналіст.
Портников зазначив, що демографічна ситуація в США складається так, що люди, яких представляє Дональд Трамп, дуже скоро стануть меншістю.
«У них не буде можливості утримати владу, якщо не замінити американську демократію американською диктатурою… Тому в Америки буде дуже простий вибір: або це диктатура так званої Білої Америки із поступовим демонтажем демократичних інституцій… або це буде типова латиноамериканська країна, така як Аргентина чи Бразилія», — припустив журналіст.
Нагадаємо, наступного 2026 року адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом біженців.