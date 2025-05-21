Причини вбивства Андрія Портнова: які версії розглядає поліція

Накрите простирадлом тіло Андрія Портнова на місці вбивства / © Getty Images

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Іспанська поліція наразі розглядає дві версії причин вбивства у Мадриді Андрія Портнова — ексзаступника очільника Адміністрації президента України часів Віктора Януковича.

Про це повідомило видання El Mundo.

Видання навело подробиці вбивства Портнова. Коли чоловік під’їхав до школи, де навчаються його діти, його розстріляв кілер на мотоциклі. Вбивця вистрілив Портнову у спину, одна з куль влучила в шию, після чого той упав обличчям униз. Потім нападник вистрілив екссоратнику Януковича у голову.

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По прибуттю медики змогли лише констатувати смерть чоловіка, яка настала внаслідок поранень, несумісних із життям, отриманих від кількох пострілів з вогнепальної зброї.

Кілера ще не затримано. Поліція поширила його прикмети: високий чоловік худорлявої статури.

Видання також публікує дві версії, які відпрацьовує поліція.

«Наразі існують дві відкриті лінії розслідування: зведення рахунків з боку організованої злочинності або дії політичного характеру«, — йдеться у статті з посиланням на джерела.

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Нагадаємо, Портнова застрелили невідомі вранці 21 травня у передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон, випустивши в нього п’ять куль. Вбивство сталося біля елітного навчального закладу — Американської школи.

На думку ексзаступника голови СБУ Віктора Ягуна, за вбивством Портнова стоїть, швидше за все, Росія. Мета — використати це як інформаційну операцію проти України, мовляв «це країна вбивств, вони ліквідують всіх, до кого тільки можуть дістатися руками».

Дата публікації 14:35, 21.05.25 Кількість переглядів 16 У Мадриді розстріляли Андрія Портнова пов’язаного з Януковичем