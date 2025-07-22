"Приголомшливо дурне рішення": донька Келлога про закон щодо НАБУ і САП

Мітинг проти ухвалення закону щодо НАБУ і САП. Фото Facebook Олексій Панич

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Донька спецпредставника президента США Кіта Келлога, президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation Меган Моббс прокоментувала ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП.

Про це вона написала у соцмережі Х.

Моббс назвала це рішення Верховної Ради «справді неймовірно, приголомшливо дурним». За її словами, закон ухвалили «в найгірший можливий момент, зважаючи на нещодавні позитивні зміни в політиці США».

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«Це дає сильний наратив поганим акторам», — каже донька Келлога, натякаючи на противників підтримки України у США.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, Верховна Рада схвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП, та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Голова Верховної Ради Стефанчук уже підписав документ. Президент Зеленський поки зволікає з підписом.

Натомість, чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підписувати цей закон. Проти закону висловилися також і в Єврокомісії.

Тим часом, у Києві, Львові та Дніпрі сотні людей вийшли на акції протесту з вимогою накласти вето на цей закон.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

У ЦЕНТРІ КИЄВА ЗБИРАЮТЬСЯ ПРОТЕСТУВАЛЬНИКИ через ухвалений у ВР закон щодо НАБУ та САП