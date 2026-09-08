Прихильник Путіна може приїхати до Києва: що задумали Найджел Фарадж та Reform UK

Найджел Фарадж / © Getty Images

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Французька партія Reform UK обговорює можливість поїздки свого лідера Найджела Фараджа до України. Такий візит міг би допомогти політику дистанціюватися від попередніх заяв про Володимира Путіна та війну, через які його неодноразово критикували.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох представників партії.

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«Я знаю, що це обговорювалося», — сказав один зі співрозмовників видання. Другий підтвердив, що переговори щодо можливої поїздки відбувалися.

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Водночас плани ще не затверджені. Співрозмовники не уточнили, на якому рівні проходили переговори з українською стороною. Reform UK та посольство України від коментарів відмовилися.

Чому Фарадж хоче поїхати до України

Опозиційного політика давно критикують за його висловлювання про Росію. 2014 року він заявив, що «захоплюється» Путіним як політичним діячем, а під час виборчої кампанії 2024 року стверджував, що Захід «спровокував» російське вторгнення в Україну.

За словами одного з представників Reform UK, поїздка могла б частково змінити уявлення про симпатії Фараджа до Путіна. Водночас він визнав, що такий крок може «розлютити багатьох наших членів».

За даними опитування More in Common, проведеного минулого року, лише 26% респондентів вважали, що Фарадж підтримує Україну, тоді як близько 21% припускали, що він більше симпатизує Росії.

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Чи може Фарадж зустрітися із Зеленським

Найбажанішим результатом поїздки для Фараджа могла б стати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Однак співрозмовники Politico не підтвердили, що така можливість уже обговорювалася.

Якщо візит відбудеться, він стане ще однією спробою політика дистанціюватися від попередніх заяв. У жовтні Фарадж назвав Путіна «дуже поганим хлопцем» і заявив, що Велика Британія повинна збивати російські літаки, які порушують її повітряний простір.

Водночас британське МЗС не рекомендує поїздки до більшості регіонів України через безпекові ризики. У відомстві зазначають, що ці рекомендації стосуються і парламентарів.

Reform UK також планує серію міжнародних візитів наприкінці року, зокрема зустрічі з політичними союзниками у Франції.

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Нагадаємо, раніше голова французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш вигідними відносинами з країною.

Політик зазначив, що зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву. Барделла, ймовірно, стане прем’єр-міністром, якщо Марін Ле Пен переможе на президентських виборах наступного року.

Раніше повідомлялося, що «Альтернатива для Німеччини» здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, понад удвічі випередивши партію канцлера Фрідріха Мерца, а серед її програмних цілей — скорочення підтримки України та відновлення зв’язків із Росією.

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