Прихильники Трампа змінюють курс щодо України: у чому причина

Дональд Трамп / © Associated Press

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Соцопитування у США показало — дедалі більше прихильників Дональда Трампа підтримують надання військової допомоги Україні. Важлива деталь: рівень підтримки зростає, якщо це подається як ініціатива самого Трампа.

Про це пише Newsweek.

У США зафіксували цікаву тенденцію — ставлення виборців Дональда Трампа до допомоги Україні змінюється. Якщо раніше більшість республіканців виступала проти масштабного фінансування Києва, то нині ситуація починає розгортатися у протилежний бік.

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За даними опитування, проведеного соціологічною службою Navigator Research, 60% трампістів підтримали би надання Україні зброї — але лише у випадку, якщо це рішення прийняв би особисто Трамп.

Аналітики зазначають, що формулювання запитань відіграло ключову роль. Ті самі респонденти, які в іншому варіанті опитування виступили проти підтримки України, змінювали свою думку, коли допомога позиціонувалась як ініціатива Дональда Трампа.

Що кажуть цифри:

Без згадки імені Трампа підтримку військової допомоги Україні серед його виборців висловили лише 31%.

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Коли ж зазначалося, що це — рішення президента Трампа, рівень підтримки зростав до 60%.

Такі результати вказують на сильну персоналізацію політичних поглядів у США та показують, наскільки важливою є роль лідера думок у рішенні про допомогу Україні.

Що це означає для України:

Експерти вважають, що подібна динаміка відкриває нові можливості для зовнішньополітичних зусиль Києва. У разі перемоги Трампа на виборах у США 2024 року, Україна все ще може розраховувати на підтримку — за умови, що її подасть «правильний меседж» від правильного політичного гравця.

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Політолог Річард Голбрук зазначає: «Це не просто про Україну, це — про бренд Трампа. Його виборці довіряють лише йому, навіть якщо йдеться про питання, які вони раніше не підтримували».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру передавати Україні ракети з великим радіусом дії.

Водночас, як повідомляє CNN, у нещодавніх перемовинах з європейськими союзниками Трамп не виключав можливості надати Україні певні види наступальної зброї, зокрема ті, які раніше просив президент України Володимир Зеленський, але ще не отримав.