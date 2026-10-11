Прихильниця Трампа Лора Лумер несподівано заступилася за Зеленського

Лора Лумер / © Associated Press

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Відома американська блогерка, ультраправа активістка і прихильниця Трампа Лора Лумер неочікувано заступилася за Україні після того, як президент США заявив, що Україні нібито потрібен новий лідер.

Про це Лора Лумер написала у низці постів на соцмережі Х.

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Чому в Україні немає виборів

У відповідь на тезу, що Володимир Зеленський мовляв, не хоче проводити вибори, Лумер зауважили, що це залежить не від нього, а від російського диктатора Путіна.

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«Якщо люди хочуть виборів в Україні, то вони повинні тиснути на Путіна, щоб він припинив війну. Причина, чому зараз немає виборів в Україні, полягає в тому, що Україна перебуває під воєнним станом через безперервний стан надзвичайної ситуації та активний стан війни, який поглинув країну протягом 5 років», — написала вона.

Лумер переконана, що коли Путін припинить війну, в Україні відбудуться вибори.

«Здається нелогічним вимагати від України замінити Зеленського, коли вибори можуть і відбудуться, щойно Путін погодиться припинити війну. Путін може легко припинити атакувати Україну. Він відмовляється. Припиніть війну, і Україна проведе вибори. Чому більше людей не злі на Путіна? Він є джерелом кожної проблеми, пов’язаної з війною між Росією та Україною», — додала блогерка.

Журналістка нагадала американцям, що «український народ просто намагається вижити».

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Про «вибори» у Росії: Путін — диктатор

Також Лумер відповіла на тезу критиків України, що мовляв, Київ уже давно не проводив вибори, тоді як у РФ вибори у Думу відбулися недавно.

«Путін — диктатор. Вибори в Росії — фальшиві, і про це знає кожен», — наголосила вона.

Загроза для США через купівлю російської нафти

Лумер виступає проти постачання російського дизелю до США. Вона переконана, що отримані за нього гроші підуть на продовження війни проти України та підтримку Ірану, з яким США веде війну.

«Росія збирається використати всі гроші, які вони отримають від постачання США дизелем, щоб продовжувати вбивати українців і допомагати Ірану атакувати американців. Не забувайте, Іран активно пропонує винагороду за голову президента (Трампа — Ред.), поки вони (росіяни — Ред.) надають Ірану супутникові знімки, щоб вбивати американців», — нагадала вона.

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«Купівля російської нафти поповнює скарбницю ісламістського режиму Ірану, який скандує: „Смерть Америці“. Ми це знаємо», — додала блогерка.

Нове загострення між Україною та США: останні новини

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп відзначився новою гучною заявою. Він заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав можливість припинити бойові дії раніше. Також Трамп додав, що «настав час для України обрати нового президента».

Також ми писали, що переговори між Україною та США в Маямі, заплановані на 9–10 жовтня, завершилися раніше, ніж очікувалося. В Офісі президента пояснили, що зустріч не скасовували, однак перший день консультацій пішов не за планом.

Також раніше президент США домовився з Володимиром Путіним про великі поставки російського дизелю у США та інші країни.

Нагадаємо, наприкінці липня цього року Лора Лумер несподівано прибула до Києва.

У Києві вона записала інтерв’ю у президента Володимира Зеленського.

Також Лумер в інтерв’ю Наталії Мосейчук пояснила, чому відмовляється від розмови з Путіним.

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