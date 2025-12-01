Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Українські прикордонні пункти пропуску отримали лист про заборону випускати за кордон екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«На прикордонні пункти пропуску прийшов лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака», — йдеться в короткій заяві народного обранця.

Нагадаємо, 28 листопада працівники НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака. У бюро лише повідомили, що слідчі дії санкціоновані і здійснювалися в межах розслідування.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що Єрмак подав заяву про відставку. Після цього глава держави своїм указом звільнив з посади керівника ОП.

Єрмак прокоментував своє звільнення та заявив, що продовжить вважати Зеленського другом. Експосадовець наголосив, що саме його делегації на переговорах зі США вдалося домогтися, щоб «документ із 28 пунктів», що містив вимоги РФ про «здавання» територій та відмову від НАТО, «більше не існував». Єрмак додав, що «залишилося кілька складних пунктів», але Зеленський «не підпише нічого, що суперечить інтересам України».

А ще Єрмак повідомив, що збирається вирушити на фронт.

Наразі Зеленський шукає нову людину на посаду очільника Офісу президента. Як повідомив 30 листопада радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин, Зеленський ще не визначився з наступником Єрмака.