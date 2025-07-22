Прикордонники отримали допомогу від Валерія Дубіля, Віти Присяжнюк та фонду «Надія»

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До складу вантажу увійшли мавіки, термінали Starlink, потужні зарядні станції, засоби зв’язку, спеціалізоване обладнання та комплекти вітамінів.

«Разом з командою фонду “Надія” ми системно підтримуємо військові підрозділи, зокрема прикордонників, які щодня перебувають на передовій. Це наш спільний обов’язок — посилювати їхні можливості та сприяти збереженню життя наших захисників», — наголосив Валерій Дубіль.

Ця допомога буде направлена до підрозділів, які виконують завдання на найбільш гарячих напрямках. В умовах активних бойових дій прикордонникам критично необхідні сучасні технічні засоби — від безпілотників до засобів живлення — для збереження боєздатності, оперативного реагування та захисту особового складу.

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«Благодійний фонд “Надія” — один із партнерів, на яких ми завжди можемо розраховувати. Команда фонду регулярно доставляє допомогу як у бойові підрозділи прикордонників, так і в наші медичні установи. Це і мавіки, і РЕБ-системи, і Starlink, і зарядні станції. Ми щиро вдячні за співпрацю та стабільну підтримку», — підкреслив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Ініціатива реалізована за підтримки Івана Дубіля, Іллі Дубіля, Євгена Довбні, Дмитра Довбні, Георгія Кравченка, Владлена Нікітіна, компанії 3D Tech, а також партнерських організацій зі США — Revival Foundation і LifeableHealth.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» системно допомагає українським захисникам. Команда фонду регулярно виїжджає на фронт і передає допомогу військовим підрозділам, зокрема прикордонникам, які тримають рубежі на першій лінії. З початку повномасштабної війни фонд передав сотні одиниць техніки: РЕБ-системи, безпілотники, генератори, Starlink, засоби зв’язку та енергозабезпечення. Паралельно надається підтримка і медичним підрозділам ДПСУ — лікарням, стабілізаційним пунктам, польовим шпиталям. Станом на липень 2025 року здійснено понад 270 виїздів на передову, і лише за перше півріччя цього року Силам оборони передано понад 800 одиниць критично важливого обладнання і техніки.