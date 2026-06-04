Санкт-Петербург. / © Associated Press

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Українські Збройні сили завдали серії далекобійних ударів по військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі РФ у Санкт-Петербурзі, що збіглося з першим днем ​​проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що українські безпілотники завдали ударів по об’єктах інфраструктури в Кронштадті, а також у Кіровському та Красносільському районах.

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Американськы аналітики наголошують, що українські війська значно збільшили частоту, дальність та інтенсивність ударів по нафтовій інфраструктурі глибоко в тилу країни-агресорки від березня 2026-го. Це мало надзвичайний вплив на експорт російської нафти та потужності з переробки.

«Кремль традиційно використовував Петербурзький форум для проєкції економічної сили і могутності на світову аудиторію, а українські удари по Санкт-Петербургу в перший день заходу підірвали цей російський наратив. Далекобійні удари України на відстані понад 1000 кілометрів від міжнародного кордону продовжують демонструвати, як Київ наближає війну Росії до дому, зриваючи події, на яких Кремль історично грав», — йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що Генштаб України та командувач військ безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомили, що ЗСУ завдали удару по корвету Балтійського флоту проєкту 20380 «Бойкий», дислокованому на військово-морській базі Кронштадт у Петербурзі. Геолокаційні кадри вдень 3 червня показують стовп диму, що піднімається з військово-морської бази Кронштадт після удару.

Сили оборони України також атакували нафтовий термінал в Санкт-Петербурзі, спричинивши пожежу. Геолокаційні кадри показують наслідки ударів по нафтовому терміналу, який є одним з найбільших комплексів з перевалки нафти в Балтійському морі та має потужність 10 мільйонів тонн на рік. Бровді зазначив, що це вже 20-й український удар по інфраструктурі нафтопереробки в Санкт-Петербурзі від 1 травня 2026-го.

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Україна вдарила по Петербургу. Фото: ISW.

Україна вдарила по Петербургу. Фото: ISW.

Атака на Санкт-Петербург

Влада Санкт-Петербурга вночі повідомила про численні вибухи та пожежу. Очевидці фільмували на відео прольоти українських безпілотників. Зокрема, поблизу атакованого терміналу. Крім того, люди скаржилися, що масово зникає інтернет.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що БпЛА атакували Санкт-Петербург, де було уражено нафтовий термінал, який приблизно за 1100 км від держкордону України.

Водночас у Кремлі розлютилися через атаку на Петербург. Речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков зухвало заявив, мовляв, Росія продовжуватиме війну — тобто так звану «сво», щоб «таких атак не було».

Дата публікації 11:21, 03.06.26 Кількість переглядів 244 Україна атакувала два кораблі РФ поблизу Санкт-Петербурга

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