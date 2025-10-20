Кремль "замилює очі" та відтягує мирні переговори: що насправді стоїть за двозначною риторикою Путіна

Путін не прагне миру, а шукає спосіб для захоплення нових земель

В той час, коли Кремль робить гучні заяви щодо «прагнення миру» в Україні, висуваючи при цьому ультиматуми та звинувачуючи ЄС і Київ у зриві переговорів, реальні дії Москви вказують на підготовку до нових атак та посилення впливу на США.

Окупанти готують нові військові авіабази та використовують політичних «агентів переконання», задля стримування військової допомоги Україні, такої як постачання ракет «Томагавк».

На тлі цих подій анонсована зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна в Угорщині викликає неабияке занепокоєння у суспільстві.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Росія «прагне» миру в Україні, але завжди щось заважає

На початку жовтня речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков зробив кілька заяв щодо припинення війни в Україні. За його словами, Росія готова сісти за стіл переговорів однак як зазвичай є нюанси. На цей раз Пєсков заявив, що буцімто Київ та ЄС нагнітають ситуацію і шукають причини для відмови.

Згодом, речник «фюрера» наголосив, що Росія продовжує так звану «сво» через «відсутність альтернатив і досягне поставленої мети».

«РФ так чи інакше забезпечить свої інтереси і досягне виконання поставлених перед «сво» цілей», — нахабно висловився Пєсков.

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Однак були і спроби зі сторони РФ запровадити «тихий період» в бойових діях. Така мова йшла під час обговорення можливостей проведення ремонту на двох пошкоджених лініях електропередачі до Запорізької АЕС, одна з них розташована на захопленій росіянами території, а інша — на підконтрольній Україні території.

Водночас в Україні наголосили, що неодноразово сигналізували про готовність проведення робіт. Однак початок ремонтів на Запорізькій АЕС відтерміновується лише російською стороною. Справа в тому, що окупаційна армія завдає ударів по електростанціїї, лініях та ремонтниках.

Згодом спецпредставник російського президента-диктатора Кирило Дмитрієв знайшов винних у зриві миру в Україні. За його словами, «підбурювачами», які не бажають припинення бойових дій, є Велика Британія та країни Євросоюзу. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі, пише Sky News.

Під час спілкування із журналістами 19 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилася до можливого завершення війни, однак наголосив, що цей результат не є гарантованим. Також президент України висловив думку, що американський лідер Дональд Трамп, який досяг значних успіхів на Близькому Сході, повністю сконцентрований на тому, щоб покласти край російській агресії проти України.

Кремль / © Pixabay

У Кремлі не забарилася із відповіддю на заяву президента України. Там наголосили, що з Києва лунають «суперечливі заяви».

«Все це, звісно, ​​не сприяє процесу мирного врегулювання. Позиція російської сторони та Володимира Путіна послідовна та добре відома. Ми продовжуємо наше спілкування з американцями, триває серйозна робота», — додав речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Зустріч Путіна та Трампа в Угорщині

Після двогодинної розмови по телефону 16 жовтня, президент США Дональд Трамп і та очільник Кремля Володимир Путін домовилися зустрітися в Угорщині, щоб, за їхніми словами, покласти край «безславній» війні.

Дональд Трамп та Володимир Путін під час зустрічі на Алясці / © Associated Press

Трамп назвав бесіду продуктивною і заявив, що нові санкції проти Росії зараз є недоречними. Угорський прем’єр Віктор Орбан, союзник Путіна, підтримав ідею зустрічі.

З українського боку повідомили про готовність Зеленського до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, проте не в Білорусі та не в Росії, але з боку Кремля на це, за даними ЗМІ, вже є заперечення.

Донбас в обмін на мир — Путін висунув ультиматум Трампу

Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом висунув ультимативну умову для припинення війни: Київ має повністю поступитися Донецькою областю, пише The Washington Post з посиланням на обізнаних чиновників.

В обмін на це, Путін натякнув на готовність віддати частину окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

У виданні зазначають: попри те, що деякі чиновники Білого дому назвали це «прогресом», порівняно з попередніми вимогами Путіна, європейські дипломати вважають цю пропозицію вкрай невигідною. Один із дипломатів порівняв це з «продажем їхньої власної ноги в обмін на ніщо».

Посланець Трампа Стів Віткофф під час зустрічі із Зеленським активно тиснув на українську делегацію щодо поступок на Донеччині, використовуючи аргумент про переважно російськомовний регіон.

Сам Дональд Трамп публічно не коментував ультиматум, але після зустрічі із Зеленським у Білому домі знову закликав до миру.

«Настав час зупинити вбивства й укласти угоду! Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидві сторони заявляють про перемогу», — написав Трамп у соціальних мережах 17 жовтня.

The Washington Post зазначає, що Україна буцімто підтримала заклик до припинення вогню по поточній лінії фронту, але наразі зосереджена на отриманні надійних гарантій безпеки від партнерів, щоб унеможливити відновлення військових дій Росією.

Згодом, Дональд Трамп спростував цю інформацію. Він заперечив, що обговорював з Володимиром Зеленським передавання Донбасу Росії під час зустрічі у Вашингтоні. Він наголосив, що позиція Штатів полягає в тому, що сторони повинні залишитися на тих рубежах, де вони перебувають наразі, тобто на лінії фронту.

У Кремлі на цю інформацію, яка поширюється у ЗМІ відповіли, що «переговорна лінія РФ щодо зупинення військ на існуючих позиціях не змінюється».

Розширення авіабази та нова тактика

Тим часом у Росії активно готуються до нових хвиль масованих атак в Україні. Спецпідрозділ ГУР МО Аратта у своєму Telegram-каналі повідомив, що РФ розширює авіабазу «Енгельс-2». Військові наголошують, що саме звідти окупанти запускають літаки-ракетоносці для ударів по українській території.

За даними розвідки, у північній частині бази триває заливання бетону та підготовка 12 нових стоянок для літаків Ту-95МС, Ту-160, Су-34 і Су-35.

«Активне будівництво свідчить: Росія готується до нових хвиль ударів. Україні необхідно нарощувати власні діпстрайкові спроможності — безпілотники, далекобійні ракети та високоточну зброю, щоб бити по таких базах на випередження», — йдеться в повідомлені.

Водночас український військовий Станіслав Бунятов повідомив, що окупанти розвивають новий підхід до дронів (БпЛА). Військовий зауважив, що росіяни почали застосовувати у певний спосіб обладнані оптоволоконні безпілотники, аби проводити розвідку українських позицій.

За його інформацією, на ці БпЛА ворог встановлює цифрові камери та великі батареї, залишаючи мінімальний заряд вибухівки.

Безпілотник типу «Шахед» / © iStock

Ці дрони-розвідники дозволяють росіянам вести спостереження на дуже низьких висотах і досить точно виявляти цілі.

Бунятов уточнив, що такі безпілотники застосовуються майже на всіх напрямках, зокрема в Херсоні. Він пригадав, як на Донеччині ворог систематично використовував FPV-дрони з камерами GoPro: вони щоденно облітали вулиці, фіксували візуальні зміни і детально їх аналізували.

Як Кремль впливає на рішення Трампа

Незважаючи на покращення стосунків між Зеленським та Трампом, щодо ключового питання миру їхні погляди розійшлися, пише Sky News.

Аналізуючи зустріч у Вашингтоні 17 жовтня, видання зазначає, що американський президент повторив своє переконання, що Путін прагне миру. Водночас він поклав однакову провину за війну як на агресора (Путіна — Ред.), так і на жертву (Зеленського — Ред.), та закликав обидві сторони закінчити війну на нинішніх умовах, щоб «обидва проголосили перемогу».

Однак, як зазначають журналісти, натхненний дипломатичним успіхом на Близькому Сході, Трамп змінив вкорте свою риторику щодо України. Він чітко дав зрозуміти, що наразі не надсилатиме Києву далекобійні ракети «Томагавк», ймовірно, до його запланованої зустрічі з Путіним у Будапешті.

«Це була помітна зміна порівняно з тим, як менше місяця тому Трамп припустив, що Україна потенційно може повернути всю свою територію. Ще кілька днів тому він погрожував надіслати Києву далекобійні ракети «Томагавк», але після цієї зустрічі чітко дав зрозуміти, що зараз не робитиме цього. Цілком ймовірно, що він почекає принаймні до закінчення своєї запланованої зустрічі з Путіним у Будапешті», — йдеться у матеріалі.

Автори статті зазначають, що раніше Путіну вже вдавалося переконати Трампа утриматися від запровадження жорстких санкцій проти Росії. Тепер, схоже, він зіграв свою роль і у питанні постачання ракет «Томагавк» для України.

Американська далекобійна ракета «Томагавк» / © Getty Images

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль продовжує використовувати подвійну стратегію: Москва намагається обміняти економічні вигоди на поступки США щодо України.

Експерти акцентують, що переговорник Кирила Дмитрієв просував ідею спільного економічного підприємства між РФ і США, ймовірно, намагаючись переконати Білий дім, що двостороння економічна співпраця вигідніша, ніж мирні переговори щодо України. ISW вважає Дмитрієва «агентом переконання», якого Кремль використовує для зміцнення відносин з адміністрацією Трампа.

Водночас керівник центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко переконаний, що під час зустрічі у Будапешті Путін намагатиметься переконати Трампа вчергове змінити риторику щодо України та посприяти відновленню тиску на Київ.

Чого насправді хоче Путін

Впливове видання The Financial Times зазначає, що Путін не планує завершувати війну проти України, оскільки вважає її не просто геополітичним конфліктом, а частиною своєї «історичної місії».

«Для нього це не питання грошей. Це питання спадщини. Путін переконаний, що може виграти цю війну. Для нього це ідеологічна боротьба», — заявив один із високопоставлених європейських чиновників FT.

Джерела видання кажуть, що Путін хоче закарбувати себе в історії як «найвизначнішого лідера РФ після Петра І».

Також шведський аналітик Андреас Умланд зазначає, що Донбас (який вимагає Путін в обмін на мир — Ред.) є критично важливим регіоном для Кремля з трьох причин, передає Kyiv Post. По-перше, згідно зі зміненою конституцією РФ, Донецька область формально включена до її складу. По-друге, контроль над Донбасом забезпечує стратегічну перевагу для подальших атак та доступ до природних ресурсів регіону. По-третє, через те, що українські війська перетворили Донбас на добре укріплений «пояс фортець», військове захоплення є надто дорогим.

На думку аналітика саме тому Путін намагається змусити Захід натиснути на Київ, щоб той добровільно поступився територіями. Умланд наголошує, що добровільна відмова від важко здобутих та добре захищених територій спричинить велике внутрішнє обурення та може спровокувати політичну кризу, чого Москва і прагнула досягти з 2014 року.

«Можна припустити, що Донбас зараз має репутацію як в українській, так і в російській арміях зони смерті для російських солдатів. Тому Путін намагається вирішити цю оперативну, стратегічну та політичну проблему для Москви не військовими засобами, а шляхом переговорів», — резюмував він.

Раніше, французьке видання Le Monde повідомляло, що домовленість про зустріч у Трампа та Путіна у Будапешті викликала ейфорію в РФ. За даними медіа, російські пропагандисти святкують дипломатичну перемогу.

