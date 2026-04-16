Примусове повернення чоловіків до України: в Раді пояснили, чи це насправді можливо

Повернення чоловіків з-за кордону

Заклики до українців, які перебувають за кордоном, повертатися додому для допомоги державі, ймовірно, не принесуть бажаного результату. Навіть якщо влада розробить спеціальні механізми повернення чоловіків з-за кордону до України, громадяни шукатимуть способи залишитися в Європі, змінюючи країни проживання.

Про це розповів народний депутат від «Слуги народу» та член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

Він переконаний, що примусове повернення не стане ефективним інструментом для мобілізації. Головною перешкодою є відсутність внутрішнього бажання людей повертатися до країни, де тривають бойові дії.

«Громадяни просто не будуть вмотивовані повертатися. Адже чимало хто з них витратив значні кошти, щоб виїхати й почати жити за кордоном. Крім того, українці не бажають повертатися в умови війни», — заявив нардеп.

За словами політика, спроби примусової депортації можуть лише погіршити демографічну ситуацію та спровокувати чергове переміщення людей по території Євросоюзу.

Кицак наголошує: якщо окремі європейські країни почнуть активно співпрацювати з Україною у питанні повернення чоловіків, це призведе до того, що українці просто переїжджатимуть у більш «безпечні» для них держави.

«Такий підхід може не принести бажаного результату, а створить натомість нову хвилю міграції по Європі. Лише кілька випадків такого примусового повернення може погіршити ситуацію й люди почнуть переїжджати з країн, які будуть співпрацювати з Україною та депортувати людей. Але все одно таким чином поповнювати лави Збройних Сил не вийде», — прогнозує депутат.

Чи можливо мотивувати грошима або бронюванням

У парламенті також розглядали варіанти фінансового стимулювання для тих, хто вирішить приїхати додому. Проте цей шлях вважають тупиковим. На думку Кицака, якщо держава почне платити за повернення, це викличе справедливе обурення серед тих, хто вже тривалий час захищає Україну на фронті.

Єдиною категорією, яку реально зацікавити поверненням, є вузькопрофільні фахівці. Наприклад, спеціалістів для оборонної промисловості можна було б мотивувати за допомогою бронювання.

Втім, депутат визнає: «Проблему з мобілізацією це все одно не вирішує». Фактично, вигадати простий та дієвий механізм швидкого повернення чоловіків зараз неможливо.

Попри дискусії щодо порушення прав людини, юристи нагадують: обмеження на виїзд чоловіків призовного віку під час воєнного стану є законними. Як Конституція України, так і Європейська конвенція з прав людини передбачають можливість обмеження свободи пересування задля національної безпеки.

Водночас держава має зберігати баланс між необхідними заходами захисту та правами громадян, залишаючи можливість оскаржувати заборону виїзду в судовому порядку у специфічних випадках. Проте на сьогодні безпека країни залишається пріоритетом, який виправдовує тимчасові обмеження.

Примусове повернення чоловіків з-за кордону — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що хотів би повернення українців з-за кордону, зокрема з Німеччини, однак наголошував на неможливості обмеження свободи пересування громадян.

В інтерв’ю глава держави підкреслював, що в Україні діє закон, який дозволяє чоловікам, що не підлягають мобілізації, вільно виїжджати за межі країни.

«В Україні діє закон — чоловіки, які не призовники, можуть вільно виїжджати. Так, я чую, що каже Фрідріх, і відповідаю: я не можу заборонити людям вільно пересуватися», — зазначав Зеленський.

Водночас президент визнавав, що соціальна підтримка українців створює значне навантаження для бюджету Німеччини, та подякував за допомогу.

«Я щиро дякую за те, що ви так допомагаєте цим людям. Я дуже хочу, щоб українці поверталися додому», — наголошував він.

За словами Зеленського, у Німеччині перебуває близько 1,3 млн українців, і питання їхнього повернення має вирішуватися у співпраці міграційних служб обох країн.

Також керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявляв, що українці не повертатимуться з-за кордону без гарантій безпеки та стабільної економіки.

«Ніхто не повернеться просто так. Люди очікують реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя», — наголошував він.

За його словами, для цього Україна має розвивати виробництво, підтримувати бізнес і мінімізувати втручання держави, адже лише за таких умов можливе повернення громадян.