Приниження Путіна: головний союзник «фюрера» зробив неочікувану заяву про війну

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Російський «фюрер» Володимир Путін зазнав приниження після того, як один із його ключових союзників — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав його «заморозити» війну в Україні. Він зробив цю сенсаційну заяву під час бесіди з диктатором РФ в Омську.

Окрім того, Токаєв додав, що отримав «багато сигналів» від Європи та США, пише Daily Express.

«Можливо, настав час заморозити цей конфлікт і повернутися до формули „Стамбул 2.0“, оскільки там було досягнуто значних результатів. Після цього — звичайно, за гарантіями провідних держав, зокрема Росії — ми зможемо рухатися далі», — сказав Токаєв Путіну.

Реклама

Зі слів лідера Казахстану, він «отримує чимало сигналів з Європи та США щодо поточного стану конфлікту між Україною та Росією».

«Шкода, молодь гине, це стосується генофонду братніх народів, Росії та України», — додав він.

Водночас Володимир Путін заявив, що інформуватиме Токаєва про «розвиток подій на українському фронті».

Окрім того, його речник Дмитро Пєсков додав, мовляв, президент Казахстану «хоч і має послідовну позицію щодо України, але це не означає, що в Москві з нею згодні».

Реклама

«Отже, ми недостатньо розповідали про причини. Ми продовжимо це робити з подвоєною енергією. Наші партнери мають знати нашу позицію», — зухвало сказав він.

Заява Токаєва — що відомо

В Омську на XXII Форумі міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану Токаєв несподівано звернувся до Путіна через війну. Він наголосив, що «природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох», зокрема і для Анкари. Окрім того, він закликав шукати шляхи до припинення війни.

Втім, Кремль відкрито відкинув ідею заморозити війну. Зокрема, Пєсков повторив давні твердження, що, мовляв, бойові дії можуть припинитися «до кінця сьогоднішнього дня», але за умови, якщо Київ «ухвалить відповідні рішення».

Новини партнерів