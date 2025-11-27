"Принизливо читати": Ющенко розніс "мирний план" і закликав США бути відповідальними

Ющенко попередив США про небезпечні паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року / © Associated Press

Третій президент України Віктор Ющенко наголосив, що США несуть особливу відповідальність за політику, якій довірилися десятки держав, зокрема Україна.

Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.net, коментуючи американські ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту.

«Дуже багато країн, зокрема й Україна, обрали шлях свободи й демократії, спираючись на лідерство Америки. Американській політиці довірилися десятки націй, і США повинні бути відповідальними за тих, хто прийняв цю політику, та залишатися їй відданими», — сказав Ющенко.

Політик провів історичну паралель з Мюнхенською угодою 1938 року, коли частину території Чехословаччини було передано Німеччині під тиском європейських держав.

«Тоді прем’єр Великої Британії Невілл Чемберлен заявляв, що без угоди британці мусили б „копати окопи на сході Європи в країні, яку навіть на карті важко знайти“, маючи на увазі Чехословаччину», — нагадав він.

Ющенко підкреслив, що за 11 місяців після підписання угоди почалася Друга світова війна, і така ціна «миру» стала очевидною. Водночас він порівняв ситуацію з сучасною агресією Росії проти України, Молдови та Грузії.

«Ми говоримо про реакцію у ситуації, коли з однієї сторони — чиста, свята жертва. Маю на увазі Україну, яка 1945 року була однією з 50 засновниць ООН і 1994-го добровільно відмовилася від ядерної зброї, передавши Росії 1700 боєприпасів та носіїв», — зазначив політик.

Ющенко критично оцінив сучасний «мирний план» із 28 пунктів, запропонований країнами-гарантами суверенітету України.

«Мені принизливо читати ці рядки. Вважаю, що їх варто покласти в архів, бо невдовзі вони стануть ганебною сторінкою західної дипломатії в першій половині XXI століття», — заявив він.

Водночас політик підкреслив, що Мюнхенську угоду минулого століття можна вважати великою дипломатичною ганьбою, а сьогоднішній план він назвав «Мюнхеном-2». Проте Ющенко висловив упевненість, що українська нація не погодиться на ці умови.

«Ми підійшли до Мюнхена-2, але обійдемо його. Українці не приймуть таких умов», — наголосив третій президент.

