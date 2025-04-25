Мирний план Трампа: що пропонують США і в чому небезпека для України

Мирний план Трампа викликав шквал критики в Україні та Європі / © ТСН.ua

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Мирні ініціативи США щодо завершення війни в Україні викликали гострі суперечки серед світового політикуму.

Пропозиції, які передбачають територіальні поступки та визнання анексії Криму, зустріли різку критику як з боку України, так і від європейських союзників.

Водночас адміністрація Дональда Трампа наполягає на необхідності швидкого врегулювання конфлікту, що викликає занепокоєння щодо можливих ризиків для безпеки України.

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Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Мирний план від США

Сполучені Штати Америки запропонували Україні план щодо завершення війни. Раніше, американський президент Дональд Трамп повідомив, що найближчими днями він розповість деталі мирної угоди між Україною та Росією.

Попри те, що лідер США публічно не розкривав суть свого мирного плану щодо України, низка західних медіа, посилаючись на власні джерела, почали поширювати відомості щодо потенційної мирної угоди.

Видання The Telegraph інформувало, що план міститиме «сім пунктів», в яких не буде чітких гарантій для Києва. Однак, в потенційній угоді йтиметься про негайне припинення вогню, прямі переговори між конфліктуючими сторонами та відмова України від вступу до НАТО.

У New York Post зазначалося, що план Трампа передбачає розміщення європейських військ для забезпечення припинення вогню.

Також розглядається можливість створення окремих миротворчих сил, що складатимуться з представників Росії, України та третьої країни, яка не є членом НАТО, для спостереження за дотриманням припинення вогню.

Bloomberg повідомляло про те, що мирна угода передбачатиме обмін територіями та замороження конфлікту приблизно на нинішніх лініях зіткнення.

Як зазначало видання Financial Times, Росія готова відмовитися від претензій на повний контроль над чотирма областями (Херсонською, Запорізькою, Донецькою і Луганською).

«Остаточна» пропозиція Трампа

Західне медіа Reuters повідомило, що спецпредставник президента США Стів Віткофф представив європейським чиновникам пропозиції щодо припинення війни між Росією та Україною на переговорах у Парижі 17 квітня.

«Остаточна пропозиція від США» передбачає умови, які можна згрупувати у чотири основні пункти:

припинення вогню — йдеться про повну зупинку бойових дій і негайні переговори щодо технічної реалізації; гарантії безпеки для України — вони мають бути забезпечені групою європейських та інших країн, які погодяться бути гарантами; економіка — США та Україна співпрацюватимуть у сфері корисних копалин, Україна отримає відновлення та компенсацію (джерело фінансування не вказано). Санкції проти Росії після 2014 року знімуть, а США та Росія відновлять економічні зв’язки; територіальне питання — США визнають контроль Росії над Кримом, Луганською областю та частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Україна поверне території на Харківщині, контролюватиме Запорізьку АЕС та Каховську ГЕС, але управління енергооб’єктами перейде до США. Електроенергія ймовірно розподілятиметься між Україною та Росією.

Україна отримає гарантований прохід Дніпром і контроль над Кінбурнською косою.

Зауважимо, що Державний секретар США Марко Рубіо переконаний в тому, що США показали Україні та Росії шлях до миру, та як має виглядати фінішна пряма, тепер обидві сторони повинні сказати «так».

Також він підкреслив, що Америка намагатиметься зробити все можливе задля досягнення тривалого миру.

Визнання окупації Криму

Окрім видання Reuters, про визнання анексії Криму повідомляло й медіа Wall Street Journal. У статті йдеться про те, що американський план не вимагає від Києва «офіційного визнання втрати Криму» — цей крок мають зробити лише США.

Своєю чергою президент США вважає, що повернення Криму Україні буде дуже складним завданням. Також він заявив, що Крим залишиться з Росією, а президент Зеленський це «розуміє».

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму, адже це суперечить Конституції.

«Україна не визнає юридично окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія — територія народу України», — наголосив Зеленський.

Також Зеленський сподівається, що США визнає РФ агресором та не шукатиме балансу у своїх словах.

«Ми прагнемо до спільного розуміння, що агресором є Росія, а не ми. Ми дуже хочемо, щоб Сполучені Штати не шукали балансу в цих словах. Я розумію, чого прагне президент Дональд Трамп. Я глибоко поважаю той факт, що він шукає свій підхід. Це його підхід», — висловися глава держави.

Київ в очікуванні деталей мирної угоди

Американська адміністрація не повідомляє Києву про конкретні умови майбутньої угоди, що викликає занепокоєння. Українська влада досі не знає деталей плану Дональда Трампа, повідомляє Politico з посиланням на українського чиновника.

«Проблема в тому, що американці публічно щось заявляють і чинять тиск на Україну, але прямо не кажуть, чого саме хочуть», — повідомило джерело видання.

За його словами, можливо, США хочуть перекласти відповідальність на Європу, але це не впливає на Путіна.

Politico зазначає, що Трамп, ймовірно, поспішає укласти угоду до кінця квітня — до завершення перших 100 днів свого президентства. Однак, як зазначив чиновник, Україна все ще потребує підтримки США, оскільки замінити їхню роль поки що неможливо.

Україна «внесла свої правки»

Видання The Telegraph повідомляє, що Україна «внесла свої правки» у мирний план від США.

За даними газети, українська сторона наполягає на тому, щоб анексований Росією Крим ніколи не був офіційно визнаний російською територією на міжнародному рівні.

Як повідомляють журналісти, Україна прагне повністю позбавити Росію будь-якого легального визнання її суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

До основних вимог Києва належать:

дотримання міжнародного права як основи для угоди, а не капітуляція.

чіткі гарантії безпеки, особливо якщо йтиметься про тимчасову передачу територій під контроль РФ.

повернення Україні контролю над переговорним процесом.

Також, Київ наголошує, що російська окупація Криму загрожує не тільки Україні, а й чорноморським союзникам, зокрема Туреччині, Румунії та Болгарії.

Окремо підкреслюється, що будь-яка угода не може обмежувати чисельність Збройних Сил України або розвиток її оборонно-промислового комплексу.

Своєю чергою, речник МЗС Георгій Тихий зауважив, Україна дотримується трьох принципових позицій щодо потенційної мирної угоди:

не визнання жодних українських територій російськими;

Україна не допустить обмежень для своїх ЗС та оборонного потенціалу, а також військової підтримки від партнерів;

жодна держава не матиме права заборонити Україні обирати союзників.

План Трампа викликає суперечки

Європейський Союз категорично відкидає дві ключові умови з мирної ініціативи Трампа: визнання анексії Криму та блокування вступу України до НАТО. Як повідомляє Financial Times, європейські дипломати називають ці пункти «червоними лініями».

Дипломати критикують план Трампа за те, що він пропонує Москві значні вигоди, тоді як Україна має поступитися територіями без серйозних компенсацій. Найгіршим сценарієм називають ситуацію, коли США змусять Україну до поступок без реальної угоди, поставивши Європу перед вибором між Києвом і Вашингтоном.

Також й у Британії критикують план Трампа. Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, мирні пропозиції від США не зупинять нову агресію Росії, а лише винагородять її за війну.

«Путін без розбору вбиває все більше українських мирних мешканців. У Києві вбито та поранено 100 осіб, зокрема дітей. І яка його нагорода відповідно до останніх мирних пропозицій?» — написав Джонсон на своїй сторінці у Facebook.

Джонсон наголосив, що Україна після трьох років героїчного опору, згідно з планом Трампа, отримає лише можливість спільно з США розробляти власні природні ресурси.

Ніяких гарантій безпеки чи компенсацій за зруйновані міста та тисячі жертв у документі немає.

Потенційна загроза для світу

Визнання анексії Криму може посилити РФ та дозволить їй отримати нові ресурси для війни. Про це заявив нардеп Роман Костенко. На його думку, Дональд Трамп наразі більше зацікавлений у припиненні війни, ніж в угоді про корисні копалини, тому тисне на Україну через невідомі суспільству поступки.

Своєю чергою громадсько-політичний діяч Борис Пінкус вважає, що будь-які поступки з боку Києва лише створять прецедент для інших країн, як-от Китай, Індія чи Пакистан, що може спровокувати глобальну дестабілізацію.

«Крим ніколи не має залишатися з Росією. Жодної п’яді землі, ніколи. Це сигнал іншим — можна захоплювати території та торгуватися», — підкреслив Пінкус.

Раніше, ми повідомляли по те, як світові лідери відреагували на можливе визнання анексії Криму.

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