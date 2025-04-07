Припинення війни в Україні: Рютте пояснив, що має зробити Кремль

Марк Рютте. / © Associated Press

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Керівництво агресорки Росії навряд чи зможе диктувати США умови у питанні щодо припинення вогню в Україні. Натомість Кремль дійсно має показати реальне бажання припинити війну.

Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте телеканалу CBS News.

За його Рютте, в межах усиль США, щоб покласти край російсько-українській війні на відповідних переговорів, минулого тижня був "м'яч явно на боці росіян".

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"Вони рухаються недостатньо швидко, моє враження, включно з враженням, яке я маю від моїх американських співрозмовників, що Росія дійсно повинна зробити більше, щоб покласти край цій війні", - наголосив Рютте.

Генсек зауважує: ця війна має закінчитися, позаяк "так багато людей гине, так багато української інфраструктури пошкоджено, міста зруйновані".

"Я розмовляв з Марко Рубіо, я постійно спілкуюся з іншими членами американської адміністрації. Я думаю, вони (США - Ред.), справді намагаються, крок за кроком, дійти до ситуації, коли ця війна може закінчитися. Але, звісно, ​​Росія - росіяни теж повинні танцювати танго, а зараз, здається, цього не роблять, а далі буде важко", - відповів генсек на запитання про те, чи диктує Москва свої умови.

Рютте не впевнений, що російський диктатор Путін розглядає можливість припинення своєї широкомасштабно військової агресії проти України.

"Ну, ми не знаємо. Я думаю, що це зараз тест, і ми повинні побачити... якою буде його реакція на американські пропозиції", - наголосив генсек НАТО.