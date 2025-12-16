Припинення вогню до Різдва: Дональд Туск зробив заяву

Дональд Туск. / © Associated Press

Реклама

Припинення вогню в Україні до Різдва - малоймовірне. Зокрема, причина у незацікавленості агресорки Російської Федерації як до переговорів, так і до зупинення вогню.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Onet

"Росіяни, ймовірно, не серйозно зацікавлені в мирних переговорах або припиненні вогню на даному етапі. Тому нам потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що ми, як Захід, не дозволимо себе розділити. Тоді ці переговори могли б набути більш конкретної форми. Але до Різдва це здається мені дуже малоймовірним", - сказав польський прем'єр-міністр.

Реклама

За словами Туска, на зустрічі в Берліні вперше стало очевидно, що США, Європа та Україна "перебувають на одному боці". Зокрема, у Вашингтоні переконані, що разом з Європою зможуть "створити серйозні гарантії безпеки для України".

"Я наголосив, що з нашої точки зору це важливо, тому що гарантії безпеки для України - це в певному сенсі і гарантії безпеки для Польщі. Україна, якій загрожує відновлення агресії, являє собою великий ризик для Польщі і для тих країн, які знаходяться поблизу лінії фронту", - каже прем'єр.

Польський політик також наголосив, що потенційні територіальні поступки залишаються відкритим і дуже складним питанням, яке потребує серйозного розгляду з боку України.

Нагадаємо, BILD повідомило, що під час першого раунду переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський обговорювався сценарій, за якого мирна угода може бути досягнута вже до Різдва. Зокрема, цього дуже прагне американський лідер Дональд Трамп.

Реклама

своюєю чергою, Мерц заявив, що різдвяне перемир’я може стати «початком конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні».