Припинення вогню до Великодня: у Трампа заявили про "розчарування" — The Telegraph

Перемир’я, про яке говорив Доанльд Трамп, не відбудеться / © Associated Press

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У Білому домі визнали, що перемир’я між Україною та РФ не відбудеться до Великодня, який цьогоріч святкують 20 квітня.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

«Дедалі більше розчаровується», — так джерела описали настроє в адміністрації президента США Дональда Трампа.

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У Білому домі розчаровані тактикою затягування часу з боку Кремля і готується чинити тиск на Москву та Київ, щоб змусити їх домовитися про врегулювання.

За інформацією видання, американські чиновники вже декілька тижнів у приватних розмовах скаржаться на те, як «Київ веде переговори», а також на «опір» угоді зі США про корисні копалини і просуванню мирних переговорів.

Водночас останніми днями, за словами джерел, чиновники дедалі більше розчаровуються в Москві.

Під час телефонних розмов і зустрічей на вихідних представники Білого дому та Держдепу обговорювали, як змусити очільника РФ Володимира Путіна погодитися на довгострокову угоду, заявили співрозмовники видання. Вони визнали, що диктатор активно цьому протидіє, і розглянули можливі економічні та дипломатичні заходи тиску.

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