- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 305
- Час на прочитання
- 1 хв
Припинення вогню: Макрон пояснив, хто моніторитиме цей процес
У разі порушення припинення вогню, за словами Макрона, будуть масові санкції.
Президент Франції Емманюель Макрон пояснив, хто моніторитиме припинення вогню.
Про це Макрон сказав на пресконференції після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Києві.
«Є коаліція охочих з понад 30 країн, які вимагатимуть, щоб, починаючи від понеділка, 12 травня, розпочалося припинення вогню на 30 днів без жодних умов. На суші, на морі і у повітрі. І також з моніторингом, яким буде головне забезпечувати американці, але всі будуть брати участь. І це дозволить негайно ж розпочати переговори щодо питання інфраструктури, щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки», — сказав він.
У разі порушення припинення вогню, за словами Макрона, будуть масові санкції.
«Це питання готуватимуть і координуватимуть також американці та європейці», — підсумував він.
Нагадаємо, Україна готова на повне припинення вогню на 30 днів, починаючи від понеділка, 12 травня. Погоджену позицію країн ЄС та України встигли обговорити з президентом США Дональдом Трампом.