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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Припинення вогню: Макрон пояснив, хто моніторитиме цей процес

У разі порушення припинення вогню, за словами Макрона, будуть масові санкції.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон пояснив, хто моніторитиме припинення вогню.

Про це Макрон сказав на пресконференції після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Києві.

«Є коаліція охочих з понад 30 країн, які вимагатимуть, щоб, починаючи від понеділка, 12 травня, розпочалося припинення вогню на 30 днів без жодних умов. На суші, на морі і у повітрі. І також з моніторингом, яким буде головне забезпечувати американці, але всі будуть брати участь. І це дозволить негайно ж розпочати переговори щодо питання інфраструктури, щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки», — сказав він.

У разі порушення припинення вогню, за словами Макрона, будуть масові санкції.

«Це питання готуватимуть і координуватимуть також американці та європейці», — підсумував він.

Нагадаємо, Україна готова на повне припинення вогню на 30 днів, починаючи від понеділка, 12 травня. Погоджену позицію країн ЄС та України встигли обговорити з президентом США Дональдом Трампом.

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