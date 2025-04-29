Припинення вогню: Макрон заінтригував заявою про ключові "наступні два тижні"

Еммануель Макрон. / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "наступні два тижні будуть ключовими в спробах досягти припинення вогню".

Про це він сказав в інтерв'ю журналу Paris-Match, повідомляє Liberation.

"У найближчі вісім-десять днів ми посилимо тиск на Росію", – заявив Макрон.

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Він висловив думку про те, що "переконав американців у можливості ескалації погроз і, можливо, санкцій" проти Москви.

За словами Макрона, "наступні два тижні будуть ключовими для спроби впровадження цього перемир'я", якого прагнуть США.

Макрон пояснив, що він розмовляв з американським президентом, “щоб закликати його зайняти більш жорстку позицію" щодо Володимира Путіна.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив шокувальне зізнання про припинення війни в Україні. З його слів, переговори щодо врегулювання російсько-українського "конфлікту" перебувають у самому розпалі.