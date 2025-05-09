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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Припинення вогню: Мерц зробив заяву про декларацію ЄС та пригрозив Росії

Канцлер Німеччини висловив готовність посилити санкційний тиск на Росію у разі відмови від мирних переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що існує проєкт спільної декларації країн Євросоюзу щодо України, яка в основному відповідає пропозиції про 30-денне припинення вогню. Мерц також пригрозив Росії посиленням санкційного тиску.

Про це пише Tagesschau.

Мерц заявив про існування проєкту спільної декларації країн ЄС, як-от ФРН, Франція та Польща, та інших партнерів щодо України. За словами канцлера, ця декларація «в основному відповідає пропозиції про 30-денне припинення вогню».

Мерц сказав, що європейці підтримують цю вимогу, висловлену президентом США Дональдом Трампом. За словами німецького канцлера, американський лідер поінформував його про свій план у четвер, 8 травня.

«Я висловив свою підтримку, адже ми також вважаємо це правильним з погляду уряду Німеччини», — сказав Мерц.

Він акцентував, що Росія тепер повинна погодитися на триваліше перемир’я, яке має створити простір для справжньої мирної угоди.

«Ми й надалі будемо тісно підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами. І ми готові, у разі потреби, чинити додатковий тиск на Росію», — зауважив канцлер ФРН.

Він уточнив — якщо Москва не стане на шлях справжніх мирних переговорів, «ми не вагатимемось і, разом з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки, ще більше посилимо санкційний тиск«.

Нагадаємо, 8 травня Трамп оголосив, що США закликають, в ідеалі, до 30-денного беззастережного припинення вогню у війні Росії проти України, яке «має будуватися в напрямку мирної угоди». Очільник Білого дому пригрозив санкціями у разі недотримання припинення вогню.

До слова, того ж дня після телефонної розмови з Мерцом Трамп заявив, що рішуче підтримуватиме зусилля Німеччини спільно з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами по досягненню міцного миру в Україні.

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