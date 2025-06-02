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Припинення вогню на два-три дні: Зеленський одним словом відреагував на пропозицію росіян
Також Зеленський висловив побажання щодо дій американських партнерів, які можуть спрямувати пакет санкцій проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію росіян встановити припинення вогню на два-три дні, щоб сторони могли забрати тіла загиблих військових з поля бою.
Про це йдеться в коментарі Зеленського, передає «Уніан».
«Я вважаю, що ідіоти. Адже „сіс фаєр“ (англ. cease-fire — припинення вогню — ред.) — для того, щоби не було вбитих», — сказав Зеленський.
Він також зазначив, що українська сторона не змінювала адженду.
«Безумовний „сіс фаєр“, обмін полоненими, повернення дітей, повернення цивільних, повернення дітей, ну і далі — це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав Умєров (міністр оборони України Рустем Умєров — ред.), вони вважають, що над цим можна працювати на кінець цього місяця, на початок наступного», — зазначив Зеленський.
Президент поділився інформацією, яка є на даний момент.
«Ви бачите настрій. Тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули „руських“ до припинення вогню сильними санкціями», — додав він.
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський підтвердив, що переговори у Стамбулі, завершилися, а сторони обмінялися документами через Туреччину.