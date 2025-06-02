Припинення вогню на два-три дні: Зеленський одним словом відреагував на пропозицію росіян

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію росіян встановити припинення вогню на два-три дні, щоб сторони могли забрати тіла загиблих військових з поля бою.

Про це йдеться в коментарі Зеленського, передає «Уніан».

«Я вважаю, що ідіоти. Адже „сіс фаєр“ (англ. cease-fire — припинення вогню — ред.) — для того, щоби не було вбитих», — сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що українська сторона не змінювала адженду.

«Безумовний „сіс фаєр“, обмін полоненими, повернення дітей, повернення цивільних, повернення дітей, ну і далі — це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав Умєров (міністр оборони України Рустем Умєров — ред.), вони вважають, що над цим можна працювати на кінець цього місяця, на початок наступного», — зазначив Зеленський.

Президент поділився інформацією, яка є на даний момент.

«Ви бачите настрій. Тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули „руських“ до припинення вогню сильними санкціями», — додав він.

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Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський підтвердив, що переговори у Стамбулі, завершилися, а сторони обмінялися документами через Туреччину.

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