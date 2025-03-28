Припинення вогню в Чорному морі: Зеленський сказав, що передбачала угода

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Угода про припинення вогню в Чорному морі передбачала не тільки заборону бойових дій власне в акваторії моря. Її дія мала розповсюджуватися на інфраструктуру морських портів і міст, де є відповідні порти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 28 березня.

«Одеса та одеський регіон, тому що там є не тільки Одеса, але і порт Південний, а також важлива інфраструктура Миколаєва. Просто вона не працює, і ви знаєте чому. Тому що постійно під обстрілами. Всі розраховували на це, тому що була домовленість на Чорному морі, але без моніторингу нема що сказати», — сказав президент.

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За його словами, росіяни та американці запропонували для моніторингу ударів по енергетиці Саудівську Аравію, як нейтральну третю країну, що було «трішки дивно».

«За всієї поваги до лідера Саудівської Аравії, в мене дуже хороші відносини зі спадкоємним принцем, але вони не можуть моніторити всю енергетику у нас», — зауважив Зеленський.

Він пояснив, що був здивований цією пропозицією, тому що в Саудівській Аравії «точно немає» необхідних засобів, розвідки та відповідних професіоналів.

Водночас президент додав, що кандидатура Туреччини для моніторингу безпеки у Чорному морі біла дуже логічною.

«Однією з країн, яка може моніторити безпеку в Чорному морі, може бути Туреччина, логіка мені зрозуміла. Це вони обговорювали і ми завжди обговорювали. Моніторити це можуть США, британці, французи, а ще можуть країни Чорноморського узбережжя — і румуни, і болгари. Це для нас абсолютно зрозуміло, тому що вони знають цей район, займалися допомогою і коаліцією розмінування Чорного моря. Я не бачу проблем, якщо є бажання», — зазначив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, для України припинення вогню на морі є ще одним кроком до закінчення війни. Але для росіян ця угода є важливішою, тому що вони давно втратили контроль у Чорному морі.