Припинення вогню в Ірані: Трамп назвав несподіваного «миротворця»

Президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Китай допоміг переконати Іран піти на переговори про перемир’я.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

«Я чув, що так», — заявив Трамп під час телефонної розмови, відповідаючи на запитання AFP про те, чи брав Пекін участь у переконаннях Тегерана.

Припинення вогню в Ірані — коментар Китаю

Речник посольства Китаю в США Лю Пен’юй, коментуючи запитання про те, що Пекін підштовхнув Тегеран до припинення вогню, заявив CNN, що від початку конфлікту Китай «працював над тим, щоб допомогти досягти припинення вогню та припинити конфлікт».

«Китай вітає всі зусилля, що сприяють миру.Ми сподіваємося, що відповідні сторони скористаються можливістю для миру, подолають розбіжності шляхом діалогу та покладуть край конфлікту», — заявив дипломат.

Китайський слід у переговорах

Зауважимо, AP з посиланням на власні джерела підтримували зв’язок з іранськими офіційними особами, щоб спонукати Тегеран знайти шлях до угоди про припинення вогню.

За даними співрозмовників видання, КНР переважно співпрацював з посередниками, зокрема з Пакистаном, Туреччиною і Єгиптом. Китай намагався використати свій вплив.

Раніше, до появи інформації про припинення вогню в Ірані, речниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що країна «глибоко стурбована» впливом конфлікту на світову економіку та енергетичну безпеку.

«Усі сторони повинні продемонструвати щирість і швидко припинити цю війну, яка взагалі не мала статися», — заявила вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. Втім, зауважив він, пауза в ударах буде можлива за умови виконання конкретної вимоги з боку Тегерана. Американський лідер зазначив, що ініціатива частково виникла під час переговорів із пакистанською стороною.