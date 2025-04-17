Припинення вогню: в ISW пояснили, чому Кремль хоче звинуватити Київ відсутності прогресу

© Associated Press

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Агресорка Росія намагається звинуватити Україну у відсутності прогресу на шляху до бажаного США повного припинення вогню.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці нагадують заяву Білого дому, в якій вказувалося, що Вашингтон не братиму участі в економічних угодах з Москвою, доки вона не погодиться на припинення вогню. Все це відбувається на тлі тривалих спроб Росії перекласти провину на Україну за відмову самого Кремля від такого припинення вогню.

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Днями прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп "дуже чітко" дав зрозуміти, що американсько-російські економічні партнерства можуть стати стимулом для Росії припинити війну проти України. Втім, США "спершу потрібно побачити перемир'я" – ймовірно, маючи на увазі тимчасове або постійне повне припинення вогню в Україні.

Своєю чергою, американські аналітики зауважують, що адміністрація Трампа раніше характеризувала тимчасове повне припинення вогню як "необхідний крок" на шляху до досягнення міцного мирного врегулювання в Україні.

Тим часом “фюрер” Кремля Володимир Путін відхилив спільну американсько-українську пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів, коли Трамп телефонував йому 18 березня. Напередодні речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення України продовжити воєнний стан і продовжити загальну мобілізацію до 6 серпня 2025-го є спробою зберегти "нестабільну структуру" України. Також він цинічно висловився про те, що "заборона України на переговори з Росією гальмує прогрес у напрямку припинення війни".

“Російська влада, схоже, активізує свої зусилля, що свідчить про те, що Кремль має намір підтримувати свої поточні зусилля з формування збройних сил ще деякий час, незважаючи на мирні переговори. Кремль продовжує намагатися звинуватити Україну у відсутності прогресу на шляху до бажаного Трампом повного припинення вогню”, - наголошують аналітики.

В ISW підкреслили, що Київ вже погодився на пропозицію Трампа про тимчасове повне припинення вогню, тоді як офіційні особи Кремля постійно повторювали, що не підлягають обговоренню вимоги їхнього президента щодо "зміни режиму в Україні, великих територіальних поступок і обмежень українських військових, які зроблять Україну беззахисною, оскільки умови повинні бути виконані, перш ніж Росія зможе погодитися на майбутнє припинення вогню".