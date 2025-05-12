Перемир’я та переговори в Стамбулі: чи переграє Путін союзників України

Після пропозиції про 30-денне перемир’я Володимир Пуітн заявив про переговори

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Україна та союзники шукають шляхи до припинення вогню і закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про 30-денний режим тиші, який має розпочатися 12 травня.

США, ЄС і Китай підтримують цю ініціативу, однак у Кремлі не поспішають з відповіддю.

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Замість того очільник РФ Володимир Путін вимагає переговорів у Стамбулі.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Припинення вогню на 30 днів

Президент України після зустрічі «коаліції рішучих» 10 травня заявив про те, що від 12 травня має початися повне й безумовне припинення вогню на 30 днів.

Як зазначив Володимир Зеленський, США підтримують цю позицію.

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Український президент наголосив, що перемир’я має бути всеосяжним (у повітрі, на морі та суші) і тривати місяць, щоб дати шанс дипломатії. За цей час планується визначити основи миру.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав очікуване 30-денне припинення вогню початком процесу закінчення війни в Україні.

«Всеохопне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів розпочне процес закінчення найбільшої та найдовшої війни в Європі від часів Другої світової війни. Як неодноразово казав президент США Дональд Трамп, припиніть вбивства зараз», — наголосив спецпредставник Трампа.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що якщо Росія погодиться на безумовне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі, а моніторинг буде ефективним, це може стати початком мирних переговорів.

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Ультиматум Путіну

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер попередив Путіна: якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир’я без умов, союзники посилять тиск. Про це він заявив після зустрічі «коаліції рішучих» у Києві.

«Путін хоче умов, він замість припинення вогню організував військовий парад, ще раз кидає виклик… Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу оборонній потузі Україні, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів», — додав він.

Своєю чергою речник німецького уряду Стефан Корнеліус заявив, що в разі відмови Росії від перемир’я Німеччина запровадить нові санкції.

«Якщо Москва не прийме цю вимогу, розпочнеться підготовка до нових санкцій», — заявив Корнеліус.

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Франція слідом за Німеччиною поставила Путіну дедлайн щодо безумовного 30-денного припинення вогню та пригрозила запровадженням додаткових санкцій.

Український міністр Андрій Сибіга уточнив, що в разі відмови Росії ЄС запровадить санкції проти банківського сектору, Центробанку РФ, російської енергетики.

Також джерела агентства Bloomberg повідомили, що президент США підтримає ультиматум Путіну, якщо перемир’я в Україні не буде досягнуто, і Вашингтон також може запровадити нові санкції проти РФ.

Реакція світу на перемир’я

Китай підтримав пропозицію від України, ЄС і США щодо 30-денного припинення вогню.

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Речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Пекін підтримує мирні ініціативи та готовий співпрацювати для досягнення довгострокового врегулювання конфлікту.

«Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із „кризи“ є діалог та переговори», — наголосив спікер китайського зовнішньополітичного відомства.

Своєю чергою міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав РФ продемонструвати готовність до миру, погодившись на безумовне припинення вогню в Україні.

«Росія повинна негайно заявити, чи хоче вона миру, прийнявши безумовне 30-денне припинення вогню без зволікань», — написав дипломат у соцмережі Х.

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Що кажуть у РФ

Кремль відреагував на погрози Німеччини щодо запровадження нових санкцій у разі відмови РФ від перемир’я.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «ультиматуми неприйнятні в діалозі з Росією».

Після відвідин Києва лідерами Європи 10 травня, які запропонували 30-денне перемир’я від 12 травня, Путін відхилив цю ініціативу. Натомість він запропонував повернутися до переговорів у «Стамбульському форматі», який діяв на початку війни.

Переговори в Туреччині

Кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані 2022 року.

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За його словами, перемовини мають відбутися без жодних попередніх умов.

Дональд Трамп закликав українську сторону «негайно погодитися» на запропоновані Росією переговори в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.

«Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття. Україна повинна на це погодитися НЕГАЙНО», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Головна умова для переговорів

Своєю чергою президент України погодився на прямі переговори з РФ.

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Коментуючи пропозицію Путіна, Зеленський зауважив, що зустріч у Туреччині можлива за умови припинення вогню.

«Ми готові зустрічатися. Але спочатку — тиша», — сказав Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи ініціативу, заявив: «Без припинення вогню жодних переговорів бути не може. Зброя має замовкнути, щоб заговорила дипломатія».

Такої ж позиції дотримується міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який наголосив, що головна умова для початку будь-яких перемовин — це режим тиші.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також очікує, що спочатку Москва погодиться на припинення вогню, а тоді вже будуть реальні переговори.

Окрім того, країни Європи виявили бажання брати участь у переговорах між Росією та Україною, які можуть пройти у Стамбулі.

Тактика Путіна

Пропозиція Путіна про переговори у Стамбулі 15 травня — це спроба уникнути зобов’язань щодо 30-денного перемир’я, пише Skynews. Кремль, схоже, був здивований європейським ультиматумом.

Путін заявив, що обговорить деталі перемир’я лише після переговорів, запросивши Туреччину як посередника. Однак журналісти зауважують, що Анкара ще не підтвердила свою участь.

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Російський лідер продовжує стверджувати, що РФ «готова до серйозних переговорів», але його пропозиція видається тактикою затягування часу, зазначає Skynews.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Путін намагається маніпулювати в питанні припинення вогню в Україні, а також порушити єдність між Україною, Європою і США щодо 30-денного перемир’я.

Кремль активізував інформаційну кампанію, намагаючись просунути свої умови капітуляції України через західні ЗМІ.

Аналітики наголошують, що виступи Путіна 11 травня та інтерв’ю Пєскова є частиною цієї стратегії, спрямованої на створення враження про неминучість російської перемоги.

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У ISW зазначають, що це лише риторичний маневр, який має приховати військові невдачі РФ. Насправді Росія продовжує вимагати повної капітуляції України, не демонструючи справжньої готовності до переговорів. Кремль одночасно веде агресивну інформаційну кампанію на Заході та військові атаки в Україні.

«Важлива зустріч»

Президент США заявив, що ймовірна зустріч між Україною та Росією 15 травня в Туреччині є «дуже важливою», і сподівається, що її результати будуть позитивними.

Також він вважає, що Росія та Україна зможуть домовитися про 30-денне перемир’я.

Окрім того, Трамп розглядає можливість візиту до Туреччини. Він зауважив, що приєднається до зустрічі, якщо це буде необхідно.

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Своєю чергою Володимир Зеленський сподівається, що Трамп таки буде присутній на потенційних переговорах.

«Звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами — на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає», — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше глава держави заявляв, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі.

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