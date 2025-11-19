Умови припинення вогню в Україні можуть стати відомі вже цього тижня — Politico

Припинення вогню в Україні

Білий дім готує оприлюднення великої мирної угоди з Росією, яка, за очікуваннями чиновників, покладе край війні в Україні, що триває понад три з половиною роки. Високопоставлений представник адміністрації повідомив, що рамкова угода про припинення конфлікту може бути погоджена всіма сторонами вже цього тижня або до кінця місяця.

Про це йдеться в подкасті Politico.

Як стало відомо, міністр армії США Ден Дрісколл вирушив до Києва разом із двома чотиризірковими генералами та іншими високопоставленими військовими чиновниками. У Києві вони мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями. Після цього Зеленський планує поїздку до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

За даними джерел Politico та Axios, мирний план складається з 28 пунктів і був розроблений безпосередньо Білим домом у координації з Росією. Під час підготовки Стів Віткофф провів триденні переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим у Майамі. Зараз адміністрація Трампа вважає, що план перебуває на межі серйозного прориву.

При цьому в деталях плану не брали участі Україна та європейські союзники США. Йдеться про вирішення таких спірних питань, як захоплені Росією території, доля викрадених українських дітей та гарантії безпеки для України. Як зазначають джерела, угода буде представлена Зеленському як фактичний документ, і, за оцінками американських чиновників, він буде змушений прийняти пропозицію.

Російська сторона налаштована оптимістично. Дмитрієв повідомив Axios, що Росія відчуває, ніби її позиція “справді почута”. За його словами, план не обмежується лише припиненням вогню, а передбачає “врегулювання українського конфлікту, відновлення відносин між США та Росією та забезпечення безпеки Росії”.

Джерела зазначають, що Європа поки не включена до процесу, проте у континентальних столицях план викликає стурбованість через ширину та масштаб пропозицій.

Раніше джерела Axios писали, що адміністрація Дональда Трампа у секретному режимі розробляє масштабний план припинення війни в Україні за участю Росії. Документ уже обговорюється між Вашингтоном, Москвою та Києвом і може стати основою нової системи безпеки в Європі.