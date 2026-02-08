Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО - очільник Мюнхенської конференції

Вольфґанґ Ішинґер / © Associated Press

У разі припинення вогню в Україні загроза на східному фланзі НАТО може посилитися.

Про це заявив очільник Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфґанґ Ішинґер в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.

«Доки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика», — сказав він.

Він пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні «втрачає тисячі солдатів щотижня». Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер.

«Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться», — зазначив він.

Раніше заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що жодна країна світу, включно зі Сполученими Штатами, не готова відправляти своїх солдатів помирати за Україну. Ба більше, підготовка західних військ може виявитися неефективною в умовах тієї інтенсивності бойових дій, яку стримують Сили оборони.