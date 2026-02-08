ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
571
Час на прочитання
1 хв

Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО - очільник Мюнхенської конференції

Україна захищає не лише власну територію, але й усю Європу, вважає він.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вольфґанґ Ішинґер

Вольфґанґ Ішинґер / © Associated Press

У разі припинення вогню в Україні загроза на східному фланзі НАТО може посилитися.

Про це заявив очільник Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфґанґ Ішинґер в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.

«Доки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика», — сказав він.

Він пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні «втрачає тисячі солдатів щотижня». Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер.

«Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться», — зазначив він.

Раніше заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що жодна країна світу, включно зі Сполученими Штатами, не готова відправляти своїх солдатів помирати за Україну. Ба більше, підготовка західних військ може виявитися неефективною в умовах тієї інтенсивності бойових дій, яку стримують Сили оборони.

Дата публікації
Кількість переглядів
571
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie