Припинення вогню: Єрмак розповів, як може відбуватися моніторинг

Андрій Єрмак / © Getty Images

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Перед переговорами між Україною та Росією повинно бути оголошене 30-денне перемир’я, яке чітко моніторитиметься. Якщо ж Москва відмовиться, тоді Захід повинен посилити на неї тиск.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

«Саме тому сьогодні ми говоримо про те, що якщо політично оголошується ceasefire, то команди негайно повинні приступити до того, щоб все доопрацювати. Але в будь-якому разі перший крок — це має бути політична декларація про те, що оголошується ceasefire», — сказав він.

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Водночас, зі слів Єрмака, він не може запрацювати на 100% від першої хвилини.

Чи готові США займатися моніторингом перемир’я

«Не можу сказати, що вони скажуть: так, ми готові. Але вони не відмовляються, що вже добре. Плюс є інші країни, які готові в цьому брати участь», — уточнив він.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на західного чиновника, знайомого з перебігом переговорів повідомив, що США розробили і представили проєкт концепції механізму моніторингу дотримання перемир’я в Україні у разі досягнення відповідної домовленості з Росією.

Крім того, на тлі обговорень можливого механізму перемир’я в Європі активізувалися дискусії щодо залучення міжнародних миротворчих сил.

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Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що для ефективного контролю може знадобитися не менше 100 тисяч миротворців, але Росія вже заявила про неприйнятність присутності військ НАТО в Україні.