Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна готова припинити вогонь по нинішній лінії фронту та перейти до переговорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Al Jazeera.

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Президент назвав це дуже великим компромісом. За його словами, оскільки Володимир Путін не хоче виводити війська з України, Київ пропонує припинити бойові дії на поточних позиціях і перейти до дипломатії.



Зеленський також сподівається, що Трамп продовжить шукати шлях до завершення війни, за якого поступатися доведеться не лише Україні.

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Переговори про мир в Україні — що відомо

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа встановила для Києва та європейських союзників жорсткий дедлайн: укласти мирну угоду з Росією до початку січня. Європейські дипломати занепокоєні тиском Вашингтона. Вони побоюються, що заради швидкого результату Білий дім схилятиме Україну до невигідних компромісів.

Як пише Financial Times, у Києві зростає занепокоєння через стислі терміни, які встановлює Вашингтон: українські посадовці побоюються, що президента Володимира Зеленського можуть спробувати змусити підписати угоду на умовах Москви ще до того, як у січні демократи візьмуть контроль над Конгресом США.

Кремль не демонструє готовності до швидкого миру без виконання своїх максималістських вимог.

Напередодні Зеленський повідомив, що переговори за участю України, США та європейських партнерів можуть відбутися вже у грудні.

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«Ми ухвалили рішення, що нам потрібна зустріч. Ми домовилися, що європейці також будуть присутні, і це має відбутися у грудні», — сказав Зеленський.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що миру до Нового року не буде. Він висловив сумнів, що війна в Україні завершиться до кінця року. З його слів, країні потрібно готуватися до складної зими, зокрема посилювати протиповітряну оборону, захищати енергетичну інфраструктуру та забезпечувати необхідне фінансування.

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