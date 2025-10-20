Прискорений вступ України до ЄС: Брюссель може змінити правила

Прапори України та ЄС / © Associated Press

Реклама

У Брюсселі обговорюють можливість зміни правил приєднання до Євросоюзу. Згідно з новим підходом, країни-кандидати зможуть стати частиною ЄС навіть без права голосу. Це може знизити вплив лідерів, таких як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який часто блокує розширення, зокрема щодо України.

Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатичні джерела.

Ініціатива поки що перебуває на початковій стадії і потребуватиме схвалення всіх чинних членів ЄС. Її суть полягає в тому, що нові члени отримають повні права лише після завершення внутрішніх реформ у самому Союзі — насамперед тих, які ускладнять використання вето окремими державами.

Реклама

«Майбутні члени зобов’язані відмовитися від права вето доти, допоки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики. Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС», — пояснив голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Гофрайтер.

За задумом ініціаторів, така система дозволить країнам, які нині наближаються до членства — серед них Україна, Молдова та Чорногорія, — користуватися основними перевагами ЄС, але без права блокувати рішення Союзу. Це право традиційно вважалося одним із ключових інструментів впливу держав-членів.

План часткового членства, за словами Гофрайтера, «гарантував би нам можливість діяти навіть у розширеному ЄС». Він також додав: «З обговорень із представниками західнобалканських держав я отримую чіткі сигнали про те, що такий підхід вважається конструктивним і життєздатним».

Напередодні публікації нового звіту Єврокомісії про стан переговорів із країнами-кандидатами, один із дипломатів ЄС припустив, що Комісія може також спробувати прискорити процес розширення — просуваючи переговори без необхідності щоразу отримувати схвалення всіх 27 держав. Такий підхід, зазначає Politico, дозволив би уникнути ситуацій, коли Орбан або інші лідери блокують процес на кожному етапі.

Реклама

До слова, на початку жовтня Орбан підтвердив свою позицію проти членства України в ЄС, мотивуючи це тим, що Євросоюзу доведеться платити Києву гроші та ризикувати входженням «війни до ЄС». Угорський прем’єр вважає, що для майбутніх відносин достатньо буде стратегічного партнерства з «чесною угодою» щодо економіки та безпеки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вступ України до Євросоюзу блокує лише Угорщина, тоді як 26 країн виступають «на нашому боці». Він пояснив це тим, що Орбан використовує блокування України як головний інструмент своєї передвиборчої кампанії та критики ЄС. Виходом із ситуації Зеленський вважає зміну правил ЄС (на користь ухвалення рішень більшістю) або використання важелів впливу на угорського прем’єра з боку партнерів.