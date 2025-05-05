Пристайко назвав альтернативу НАТО для України: "Це реальний вихід для нас"

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко

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Український дипломат, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав реальну альтернативу НАТО для України.

Про це сказав дипломат в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Знаєте, є такий експедиційний корпус під керівництвом Британії, в який входять 10 північноєвропейських країн, найкращих наших друзів. От якби Україна, наприклад, змогла бути членом цього об’єднання безпекового, нам було б простіше. Керує Британія, там немає Угорщини, наприклад. Це однодумці всі. От бути частиною такого об’єднання і підтримувати дуже сильно потужну свою власну армію — це реальний вихід для нас», — наголосив він.

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Пристайко також зауважив, якщо США вийдуть з Альянсу, жити йому залишиться недовго.

«Якщо, скажімо, ми не можемо розраховувати більше на Сполучені Штати, які є основою Альянсу. Може, люди не зовсім розуміють. Основою Альянсу є ядерні сили стримування Сполучених Штатів. Ніщо інше. Не естонські медичні підрозділи, чи хорватські логістичні. Ядерні сили стримування. Якщо Сполучені Штати вийдуть, цьому Альянсу жити недовго», — резюмував дипломат.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що хоче переглянути П’яту статтю статуту НАТО і захищати тільки тих членів альянсу, які «достатньо» витрачають на оборону. Тож сама концепція НАТО та її головний принцип «напав на одного — напав на всіх і всі дають відсіч» опинилася під загрозою.