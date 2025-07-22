Притула про закон щодо НАБУ: Рада йде всупереч волі українців, які воюють за ЄС

Сергій Притула

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Відомий волонтер, громадський діяч та засновник однойменного фонду Сергій Притула різко розкритикував нещодавнє рішення Верховної Ради, яка ухвалила закон, що частково підпорядковує Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) генеральному прокурору.

Про це він розповів у своєму зверненні в Tik Tok.

Притула провів паралелі між нинішніми подіями та Революцією Гідності 2013–2014 років, наголосивши, що саме прагнення українців до Європи стало тоді причиною масових протестів:

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«В кінці листопада 2013 року Янукович розвернув нашу державу з курсу євроінтеграції до Євросоюзу. Тоді люди вийшли на вулиці, потім беркута били студентів, і все це закінчилось Революцією Гідності. Це був протест людей, які дуже хотіли до Європи, дуже хотіли до Євросоюзу, а хтось пішов їм наперекір».

Тепер, за словами Притули, український парламент знову іде всупереч волі громадян, які у своїй переважній більшості виступають за євроінтеграцію:

«Сьогодні Верховна Рада проголосувала закон, який підпорядковує частково САП та НАБУ генпрокурору. Зокрема у питанні давати рух якимись справами, чи відкладати їх на поличку, чи закривати їх в принципі. І це мало в’яжеться з нашим курсом на євроінтеграцію».

«І українців, більшість яких зараз дуже прагне членства України в Євросоюзі. В нас ніколи не було такого високого рівня підтримки членства України в Євросоюзі. І Верховна Рада зараз йде проти волі українського народу».

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Притула підкреслив, що ухвалення таких рішень під час повномасштабної війни — це спроба нишком повернути країну до авторитарного минулого:

«І видається мені, що робити це під час війни — це така ниця спроба, нишком це зробити, повернути нас до диктатурських часів. І я ще, окей, ну гаразд, Верховна Рада, нехай пеньке, нехай 263 людини, які не думають про майбутнє країни. Але ми думаємо про майбутнє країни».

На завершення Притула звернувся до президента України, закликавши його втрутитися та накласти вето на законопроєкт:

«І українські військові зараз б’ються на фронті для того, щоб їхні діти жили в Євросоюзі. І у нас залишається один маленький шанс, що президент України подивиться на те, що роблять підлеглі йому слуги. І накладе вето швиденько.

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Це не історія про хорошого царя і поганих бояр. Це про те, що цар має нести відповідальність за своїх бояр. Тому, будь ласочка, надавайте по шапці, накладіть вето і не ганьбіться».

Нагадаємо, раніше ми писали про те. що 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, окремі положення якого змінюють статус НАБУ та САП, передаючи низку повноважень Генеральному прокурору. Голова парламенту Руслан Стефанчук уже підписав законопроєкт, згідно з яким Генпрокуратура отримує можливість впливати на діяльність двох ключових антикорупційних органів. У відповідь НАБУ та САП закликали президента Володимира Зеленського не підписувати цей закон, вважаючи, що він позбавляє їхньої незалежності.