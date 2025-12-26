Притула звинуватив Порошенка та росіян в роботі проти волонтерського руху України

© УНІАН

Про це заявив відомий волонтер Сергій Притула.

Цю інформацію засновник «Фонду Притули» озвучив, посилаючись на дані дослідження OSINT-агенції «Molfar», яка з’ясувала, що потік дезінформації та «чорного піару» в українському медіапросторі має два основних джерела.

«Близько половини всього бруду: фейків, чорного піару генерується з-за меж країни, очевидно російськими спецслужбами, у яких є мета підірвати довіру до українського волонтерського руху. Інша половина генерується зсередини країни – це оточення Петра Олексійовича (Порошенка, - ред.). Пан Чекалкін записує інтерв’ю в листопаді 2024 року і розказує, що його друг бачив, як Притула в супермаркеті купив 6 банок чорної ікри за 62 тисячі гривень. У вересні вже цього року Чекалкін вже в іншому інтерв’ю каже, що його дружина бачила, як Притула купила 6 банок чорної ікри за 81 тисячу гривень. Це недурний чоловік умисно бреше», - заявив Притула.

Волонтер наголосив, що такі атаки становлять загрозу не для конкретних осіб, а для всієї волонтерської спільноти, яка підтримує Сили оборони ще з 2014 року.

«Я – частинка системи волонтерського руху України з 2014 року. Б’ючи по мені чи по будь-якій іншій волонтерській ініціативі, ви не б’єте по конкретно одній людині, ви б’єте по всьому руху», - зазначив Притула.

Як повідомлялося, в минулому році Петро Порошенко замість допомоги ЗСУ купив за донати українців облігацій на 156 мільйонів під 30% власного прибутку, який не оподатковується. У результаті він заробив 50 млн грн. завдяки високим відсоткам прибутку та банківській комісії, оскільки операція проводиться через Міжнародний інвестиційний банк, що належить цьому політику.