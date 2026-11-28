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Про це він написав у Facebook.

За його словами, від Кривоноса та Клименка вимагають прийти на парламентську ТСК, відповісти на запитання щодо можливих правопорушень та методів роботи їхніх відомств. У разі підтвердження серйозних порушень має вирішуватися питання їхньої відставки.

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Окремо Дойко порушив питання можливої податкової оптимізації в антикорупційному середовищі через використання ФОПів замість оформлення трудових відносин, наголосивши на важливості сплати податків під час війни.

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«Незалежність не може виявитись безконтрольністю, громадський статус не означає недоторканності, а боротьба з корупцією не звільняє від відповідальності», — зазначив Дойко.

На його думку, спроби представити вимоги дотримуватися законодавства, сплачувати податки та звітувати перед парламентом як наступ на антикорупційну систему є маніпулятивними. Суспільство має право отримати відповіді на незручні запитання до Кривоноса та Клименка.

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