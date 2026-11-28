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Прийти на ТСК, сплачувати податки та дотримуватися закону: Дойко пояснив, у чому полягає так звана атака на антикорупціонерів
Заяви антикорупційних активістів про системний тиск та «війну на знищення» НАБУ і САП є спробою підмінити дискусію щодо доброчесності керівництва цих відомств, вважає Сергій Дойко.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, від Кривоноса та Клименка вимагають прийти на парламентську ТСК, відповісти на запитання щодо можливих правопорушень та методів роботи їхніх відомств. У разі підтвердження серйозних порушень має вирішуватися питання їхньої відставки.
Окремо Дойко порушив питання можливої податкової оптимізації в антикорупційному середовищі через використання ФОПів замість оформлення трудових відносин, наголосивши на важливості сплати податків під час війни.
«Незалежність не може виявитись безконтрольністю, громадський статус не означає недоторканності, а боротьба з корупцією не звільняє від відповідальності», — зазначив Дойко.
На його думку, спроби представити вимоги дотримуватися законодавства, сплачувати податки та звітувати перед парламентом як наступ на антикорупційну систему є маніпулятивними. Суспільство має право отримати відповіді на незручні запитання до Кривоноса та Клименка.