Очільник ГУР Кирило Буданов із президентом Володимиром Зеленським / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Рішення президента Володимира Зеленського призначити начальника ГУР Кирила Буданова керівником Офісу президента відкриває новий етап у внутрішній та зовнішній політиці України. Експерти вже аналізують наслідки цього кроку.

Політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко у своєму дописі у Facebook виділив чотири критичні питання, відповіді на які визначать розвиток подій у найближчі тижні.

1. Хто очолить ГУР?

Зараз є два головні варіанти розвитку подій. ГУР може очолити нинішній керівник СЗР або ж людина Буданова.

«Якщо Буданов збереже контроль над ГУР, його нова посада стане явним підвищенням», — зазначає Денисенко.

2. Наскільки Буданов має право на кадрові зміни?

Місяць тому, як відомо, Михайло Федоров попросив серйозний кадровий карт-бланш, коли йому пропонували цю посаду. Тоді Зеленський йому відмовив. Зараз ми чекаємо відповіді на питання кого і як зможе змінити Буданов.

3. Яким буде розділення повноважень з Умєровим?

Це продовження попереднього питання, особливо з точки зору того, що на днях Зеленський говорив про можливі зміни системи ОП в цілому. Але за будь-яких обставин, секретар РНБО Рустем Умєров грає вагому роль в системі координат Зеленського. При цьому Буданов вже має своі міжнародні контакти, окремі від Умєрова.

4. Чи залишить за собою Буданов люфт для власного політичного проєкту

Денисенко вказує на важливий електоральний нюанс: Буданов єдиний (після Валерія Залужного — ред.), хто теоретично має шанси на перемогу в другому турі виборів проти чинного президента.

«Справа в тому, що електорати Зеленського і Буданова доволі сепаровані. І Буданов єдиний крім Залужного, хто має можливість перемагати Зеленського в другому турі. Для Зеленського вкрай важливо „звʼязати руки“ такому конкуренту. При цьому, повторю — ці електорати доволі різні і вони не плюсуються в випадку виборів», — зазначив політолог.

Відповіді на більшість цих запитань, за винятком останнього, стануть очевидними вже протягом найближчих одного-двох тижнів, вважає Денисенко.

Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував керівникові ГУР очолити Офіс президента.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити його Офіс.