Призначення Буданова керівником ОП: у Зеленського зробили заяву

Кирило Буданов / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Наразі відбуваються всі формальні процедури з призначення чинного очільника ГУР Кирила Буданова керівником Офісу президента.

Про це повідомив у коментарі ТСН радник глави держави Дмитро Литвин.

«Зараз тривають усі формальні процедури з призначення Буданова керівником Офісу президента», — прокоментував Литвин питання про те, чи посів уже головний український військовий розвідник крісло очільника ОП.

Що відомо

У п’ятницю, 2 січня, президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Кирилу Буданову стати керівником ОП. Глава держави наголосив, що сьогодні країні «потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки».

«Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах і достатню силу для досягнення результатів», — заявив він.

Нагадаємо, зранку 28 листопада НАБУ й САП прийшло з обшуками до квартири тодішнього керівника ОП Андрія Єрмака, який обіймав цю посаду від 11 лютого 2020 року. Зазначалося, що слідчі дії здійснювалися в межах розслідування. Сам Єрмак наголосив, що всіляко сприятиме слідчим діям.

Після обшуків Єрмак написав заяву про відставку. Того ж дня Володимир Зеленський своїм указом звільнив його.

