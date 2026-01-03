Призначення Буданова в ОП: експерт пояснив, чому в Росії паніка, а США задоволені

Кирило Буданов / © скриншот з відео

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України кардинально змінює розклади на політичній арені. Це рішення, яке стало частиною масштабного перезавантаження влади, анонсованого Володимиром Зеленським, викликало бурхливу реакцію за кордоном.

Про це для «24 Каналу» розповів політолог Георгій Чижов.

Для російського керівництва фігура Буданова є одним із найпотужніших подразників. Експерт зауважує, що у Москві це кадрове рішення сприйняли вкрай болісно, адже новий очільник ОП давно має статус «особистого ворога» для російських еліт.

«Для них це дійсно неприємно, бо Кирило Буданов для них один із головних ворогів. Росія Буданова не любить, боїться. Росіяни здригнулися», — наголосив Чижов.

Політолог нагадав, що Кремль неодноразово намагався ліквідувати Буданова, влаштовуючи ракетні атаки на його відомство та навіть організувавши отруєння його дружини. Тому поява такої людини на чолі президентської канцелярії — це сценарій, який змушує ворога нервувати.

Зовсім інша реакція спостерігається у Сполучених Штатах. За словами експерта, в американських політичних та безпекових колах Буданов має репутацію зрозумілого і надійного партнера.

«Базово американцям приємно, що офіс очолив не чужий для них чоловік», — зазначив аналітик.

Інформація про тісні контакти Буданова зі спецслужбами США з’являлася ще до його переходу в політику. Тому для Білого дому це призначення може стати сигналом про посилення співпраці та прозорості.

Водночас головною інтригою залишається те, як кадровий військовий та розвідник адаптується до ролі цивільного менеджера. Експерт підкреслює: наразі незрозуміло, яку модель управління обере Буданов.

«Питань дуже багато, бо ми не до кінця розуміємо його менеджерський потенціал», — підсумував Чижов.

Щодо дипломатичного фронту, то тут сильна фігура на чолі ОП може стати козирем. Хоча раніше Буданов не брав прямої участі у дипломатичних протокольних заходах, його авторитет може додати ваги українській позиції. Ключовим фактором стане здатність нового очільника зібрати ефективну команду та організувати процес ухвалення швидких рішень в умовах війни.

До слова, політолог Олег Саакян припустив, що тепер Буданов фактично очолить переговорну групу з боку України.