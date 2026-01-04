Призначення голів ОВА: Зеленський анонсував нові обличчя в п'яти регіонах

Зеленський обрав кандидатів на посади голів п'яти ОВА / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів співбесіди з кандидатами на посади голів п’яти обласних адміністрацій.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

«Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити нашій державі та людям», — зазначив він. Проте імена кандидатів президент не назвав.

Зеленський повідомив, що найближчим часом будуть призначення голів ОВА Вінниччини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Тернопільщини та Чернівецької області.

«Дякую керівникам, які працювали на відповідних посадах. Прізвища нових очільників — по завершенню формальних процедур із підготовки призначень. Ключове — посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують. Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України», — додав президент.

Нагадаємо, вчора, 3 січня, президент Зеленський повідомляв, що нові керівники областей мають почати працювати уже наступного тижня.